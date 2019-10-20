Глава ПЦУ Епифаний получил награду в США

Американский религиозный орден отметил Епифания авторитетной наградой за права человека.

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Глава Украинской православной церкви митрополит Епифаний получил в Нью-Йорке награду Афинагора за права человека (Athenagoras Human Rights Award). Об этом сообщил митрополит на своей странице в Facebook.

Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успеха труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре. Потому Поместная Украинская Православная Церковь, 15-я в Диптихе Церквей-Сестер, самая молодая по времени всеправославного провозглашения, но давняя и славная по своей истории, является плодом труда, подвига, молитв и борьбы многих поколений нашего благочестивого народа, сотен иерархов, многих тысяч священников и миллионов верующих, - написал Епифаний.

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Митрополит также добавил, что надеется на признание Поместной Православной Церкви Украины всеми Поместными Церквями, как того требует каноническое решение Вселенского Патриархата.

Для справки. Награду Афинагора за права человека учредил в 1986 году Национальный совет ордена Святого Андрея в Америке. Ее вручают ежегодно человеку или организации, который подтверждает свою действенность, целеустремленность и приверженность делу, заботой о правах и религиозной свободе всех людей. Награда названа в честь одного из великих церковных деятелей ХХ века, Патриарха Константинопольского Афинагора I.

Напомним, Элладская церковь официально начала общение с ПЦУ. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей теперь упоминают также имя Епифания.

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