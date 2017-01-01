ЧП под Киевом: При задержании умер 33-летний мужчина

Причина смерти пока не ясна, на теле мужчины смертельных повреждений не обнаружено.

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В поселке Барышевка Киевской области во время задержания полицейскими скончался 33-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

По информации МВД, утром 19 октября на спецлинию полиции поступило сообщение о семейной драке. Мужчина разбил в доме мебель, поругался с близкими, ударил ножом брата жены, а затем скрылся на автомобиле.

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В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, в частности бросался на сотрудников полиции с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину, но вскоре после этого ему стало плохо.

Полицейские вызвали медиков и до прибытия бригады оказывали мужчине неотложную помощь. Врачи “скорой“, прибывшие на вызов, не смогли спасти задержанного: он скончался.

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О данном происшествии направлено уведомление в прокуратуру и ГБР. Как сообщается, судебно-медицинский эксперт не обнаружил на теле умершего никаких телесных повреждений, способных вызвать смерть задержанного. Причина гибели будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 чт. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Об открытии уголовных дел в отношении полицейских не сообщается.

Напомним, в Киеве мужчина закурил и умер возле детской площадки. Медики полагают, что его убил тромб в кровеносной системе.

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