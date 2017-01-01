Апаршин снова стал военным советником Зеленского

Известный своими заявлениями по войне на Донбассе, Иван Апаршин возглавит "военный" директорат в Офисе президента.

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Советник по вопросам безопасности в предвыборном штабе Зеленского Иван Апаршин возглавил директорат по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента. Об этом сам Апаршин сообщил изданию theБабель.

Да, это правда, меня назначили 18 октября, — сказал он.

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На сайте президента указ о назначении пока не опубликован. Но там уже вывешены результаты конкурса на эту должность, где указано, что конкурс выиграл Апаршин.

Для справки. Иван Апаршин в 2007 году работал главой инспекции в Министерстве обороны, а затем помощником министра Анатолия Гриценко по организационно-аналитическому обеспечению. Затем он был заместителем главы управления оборонно-мобилизационной работы.

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Во времена Януковича Апаршин занимал пост начальника Управления оборонной политики и политики безопасности, а позже был заместителем директора Департамента профессиональной экспертизы и начальником Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабмина.

Некоторые СМИ ранее предполагали, что Зеленский выдвинет кандидатуру Апаршина на пост министра обороны, который в итоге достался Андрею Загороднюку.

Напомним, во вторник “Слуги народа” пригласили в Раду министра обороны. Но когда министр отчитался перед депутатами, то остались недовольны.

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