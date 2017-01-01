Кабмин назначил временного главу НАПК

Обновленным антикоррупционным ведомством пока будет руководить соратница Порошенко .

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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье назначил бывшего депутата Верховной Рады от фракции “Блок Петра Порошенко“ Наталью Новак временно исполняющей обязанности главы обновленного Национального бюро по предотвращению коррупции. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Для справки. В начале октября Верховная Рада приняла законопроект о перезагрузке НАПК, который предполагает отказ от коллегиальной ответственности членов НАПК. Ответственность за принятые решения будет возложена на председателя агентства. Его будет назначать Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

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Предыдущий состав НАПК был распущен, а Кабмину было поручено в течение пяти дней после вступления закона в силу назначить временно исполняющего обязанности главы НАПК.

Наталья Новак была депутатом Киевского городского совета 3-5 созывов и депутатом Верховной Рады 7-8 созывов. Сначала она прошла по списку партии “УДАР“, а потом – по списку БПП. Работала в комитете по вопросам правовой политики и правосудия.

Напомним, Кабмин упростил начисление субсидий трем категориям граждан. Пенсионеры, военнослужащие и детские дома семейного типа получили более мягкие условия начисления госпомощи..

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