"Вы — п***рас": Татьяна Черновол пригрозила "дать в морду" журналисту

Экс-депутат не захотела отвечать на вопрос и стала оскорблять корреспондента.

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Между корреспондентом издания “Правовой контроль“, которое связывают со скандальным блогером Анатолием Шарием, и бывшим депутатом Верховной Рады Татьяной Черновол возникла перепалка, в ходе которой экс-депутат пригрозила “дать в морду“ журналисту. Видео с инцидентом, возникшим после вопроса о наградном оружии экс-депутата, опубликовал в Facebook журналист “Шарий.net“ Дмитрий Кучер.

Как слышно на видео, между журналистом и Черновол состоялся следующий диалог:

Журналист: Нам же интересно как журналистам...

Черновол: Вы - не журналист, вы - п***рас.

Журналист: Кто, простите?

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Черновол: П***рас.

Журналист: С чего вы это взяли? (смеется)

Черновол: Видите, вам даже понравилось.

Журналист: С чего вы это взяли? Это смешно просто. Татьяна, я к вам с уважением отношусь.

Черновол: А я нет.

Журналист: Почему вы оскорбляете?

Черновол: Я к вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие, как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать. Вы не журналист.

Напомним, скандальный нардеп Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос.

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