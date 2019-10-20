"Вы — п***рас": Татьяна Черновол пригрозила "дать в морду" журналисту
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Между корреспондентом издания “Правовой контроль“, которое связывают со скандальным блогером Анатолием Шарием, и бывшим депутатом Верховной Рады Татьяной Черновол возникла перепалка, в ходе которой экс-депутат пригрозила “дать в морду“ журналисту. Видео с инцидентом, возникшим после вопроса о наградном оружии экс-депутата, опубликовал в Facebook журналист “Шарий.net“ Дмитрий Кучер.
Как слышно на видео, между журналистом и Черновол состоялся следующий диалог:
Журналист: Нам же интересно как журналистам...
Черновол: Вы - не журналист, вы - п***рас.
Журналист: Кто, простите?
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Черновол: П***рас.
Журналист: С чего вы это взяли? (смеется)
Черновол: Видите, вам даже понравилось.
Журналист: С чего вы это взяли? Это смешно просто. Татьяна, я к вам с уважением отношусь.
Черновол: А я нет.
Журналист: Почему вы оскорбляете?
Черновол: Я к вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие, как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать. Вы не журналист.
Напомним, скандальный нардеп Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос.
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Таську знают всеее.
Народ в очередной раз убедился кто такие галицаи. Какую угрозу они несут для Украины. Пора истребить это змеиное,отколовшееся от православия племя. Аминь.