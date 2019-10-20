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"Вы — п***рас": Татьяна Черновол пригрозила "дать в морду" журналисту

Комментариев: 15
Экс-депутат не захотела отвечать на вопрос и стала оскорблять корреспондента.
Татьяна Черновол пригрозила "дать в морду" журналисту
Татьяна Черновол пригрозила "дать в морду" журналисту
кадр из видео

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Между корреспондентом издания “Правовой контроль“, которое связывают со скандальным блогером Анатолием Шарием, и бывшим депутатом Верховной Рады Татьяной Черновол возникла перепалка, в ходе которой экс-депутат пригрозила “дать в морду“ журналисту. Видео с инцидентом, возникшим после вопроса о наградном оружии экс-депутата, опубликовал в Facebook журналист “Шарий.net“ Дмитрий Кучер.

Как слышно на видео, между журналистом и Черновол состоялся следующий диалог:

Журналист: Нам же интересно как журналистам...

Черновол: Вы - не журналист, вы - п***рас.

Журналист: Кто, простите?

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Черновол: П***рас.

Журналист: С чего вы это взяли? (смеется)

Черновол: Видите, вам даже понравилось.

Журналист: С чего вы это взяли? Это смешно просто. Татьяна, я к вам с уважением отношусь.

Черновол: А я нет.

Журналист: Почему вы оскорбляете?

Черновол: Я к вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие, как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать. Вы не журналист.

Напомним, скандальный нардеп Дубинский назвал журналистку овцой за неловкий вопрос.

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Теги: Черновол, журналист, скандал
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Комментариев (15)
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ЗаУкраїну    20.10.2019, 19:10
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
потроховская ботоферма подтянулась..))минусы посыпались как из рваного мешка.
Брюква_и_Клюква    20.10.2019, 19:08
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Очень приятно, когда два пидaрaсa грызут друг-друга!
YaYarick    20.10.2019, 19:00
Оценка:  0
YaYarick
Так а что она не правильно сказала? Если это реально Шария журналюга, то все по делу. Их вообще надо с ходу клепать!
bertal    20.10.2019, 18:54
Оценка:  +1
bertal
"Красавица"- в своем репертуаре, ничего нового
ЗаУкраїну    20.10.2019, 18:25
Оценка:  0
ЗаУкраїну
ну кто не знает черновол?
Таську знают всеее.

Народ в очередной раз убедился кто такие галицаи. Какую угрозу они несут для Украины. Пора истребить это змеиное,отколовшееся от православия племя. Аминь.
Зорян_и_Шкиряк    20.10.2019, 18:51
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
Обычная украинка-патриотка ))
ЗаУкраїну    20.10.2019, 18:58
Оценка:  -3
ЗаУкраїну
галицаи не украинцы. Они к нам примазались. Потому что все остальные пограничные народы от них открестились как от чумы. Когда они входили в состав австро-венгерской империи, в Вене с ними столкнулся молодой тогда еще гитлер. И по ним решил что это все украинцы такие.
Брюква_и_Клюква    20.10.2019, 19:07
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Такое впечатление, что Вы, товарищ, присутствовали на встрече Гитлера с галицаями. Значит, Вам сейчас минимум 90 лет). Активный старикашка!
ЗаУкраїну    20.10.2019, 19:08
Оценка:  0
ЗаУкраїну
клюква, читай "майн кампф", и многое тебе(может быть) прояснится..))
толян04    20.10.2019, 18:16
Оценка:  +4
толян04
имбицилка у которой диагноз на лице написан имеет оружие?!)))
ЗаУкраїну    20.10.2019, 18:25
Оценка:  0
ЗаУкраїну
еЙ хахаль-чупакабра подарил.
vicinq    20.10.2019, 18:06
Оценка:  -6
vicinq
Ну все правильно сказала, шарий не жулналист так ватный пи,арок...
WTF2_eбy_в_рот    20.10.2019, 18:10
Оценка:  +2
WTF2_eбy_в_рот
пидaрки у вас маршами срaвенства ходят, и сейчас где-то идут, беги догоняй своих, дырявый))))))
tenderly-50    20.10.2019, 18:14
Оценка:  +3
tenderly-50
Понравилась ))) женись.
WTF2_eбy_в_рот    20.10.2019, 18:03
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
во как! сучье племя срагулей быкует......
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