Мендель не первый раз грубо обошлась с журналистом: Появилось новое видео

Еще одним пострадавшим от рук президентского пресс-секретаря оказался журналист "Радио Свобода".

Мендель не первый раз грубо обошлась с журналистом Кадр из видео

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Инцидент с пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель и журналистом “Схем“ Сергеем Андрушко оказался не единственным. Подобным же образом Мендель обошлась и с журналистом “Радио Свобода“ Кристофером Миллером. Видео этого инцидента сегодня появилось на Фейсбук-странице программы “Схемы: коррупция в деталях“.

На нем видно, как журналист Кристофер Миллер подходит к идущему на форум “YES“ президенту Владимиру Зеленскому, здоровается с ним за руку и пытается задать вопрос. В этот момент Юлия Мендель достаточно бесцеремонно оттаскивает журналиста за рукав.

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Далее между пресс-секретарем и журналистом произошла небольшая перепалка, которая подана в ролике субтитрами:

Мендель: Нам нужно выпить кофе.

Журналист: Это достаточно бессмысленно.

Мендель: Это достаточно НЕ бессмысленно. Почему вы сюда пришли? Почему вы разговаривали с...

Журналист: Потому что... Потому что когда видишь президента – нормально узнать у него...

Мендель: У него сейчас нет... Нехорошо, его время – бесценно.

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Журналист: Я не могу поверить, что вы только что меня оттащили.

Мендель: Я верю, что вы можете себе это представить.

Журналист: Это не так должно работать.

Мендель: Да, именно для этого я тут и тружусь. Видите ли, с вашей стороны это не очень хорошо. Так что...

Журналист: Нет, это с ВАШЕЙ стороны не очень хорошо. Я хочу верить, что подобные вещи происходят случайно, а не как правило.

Напомним, ранее появилось видео инцидента, в котором пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста программы “Схемы“. Видео быстро вызвало скандал в сети.

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