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"Полная чушь" — "Азов" о требовании признать полк террористической организацией

Комментариев: 9
Полк Национальной гвардии "Азов" прокомментировал инициативу американских конгрессменов включить его в список террористических организаций.
"Азов" прокомментировал инициативу включить его в список террористических организаций
"Азов" прокомментировал инициативу включить его в список террористических организаций
azov.org.ua

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В полку Национальной гвардии “Азов“ назвали “информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность“ требование 40 членов Конгресса США внести данное подразделение МВД Украины в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба “Азова“.

В “Азове“ заявили, что полк является одним из самых известных и самых боеспособных украинских подразделений:

Своей боевой славой он заслужил уважение миллионов украинцев, в том числе и тех, кто проживает за пределами страны. Именно “Азов“ в 2014-м освободил Мариуполь, в 2015-м совершил успешный Павлополь-Широкинськое наступление, - говорится в заявлении.

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В полку также считают, что, приравнивая “Азов“ к террористам, конгрессмены приравняли к террористам всех защитников Украины:

Полк “Азов“, как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая “Азов“ к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, защищавшие Украину на фронте, - отмечают в полку.

Также в “Азове“ назвали чушью обвинения в причастности к теракту в новозеландском Крайстчерче:

Причину же, якобы ставшую толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения “Азов“ к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовало в природе.

Напомним, сегодня стало известно об обращении 40 членов Конгресса США к Государственному секретарю Майклу Помпео с требованием внести полк “Азов“ в список иностранных террористических организаций. Сред аргументов конгрессмены назвали заявления новозеландского террориста о том, что он якобы проходил тренировки на базе “Азова“.

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Теги: Конгресс США, полк Азов, заявление, террористические организации
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Комментариев (9)
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VVTF2wtf_uebok    21.10.2019, 20:59
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Н А В О З -- стадо долбоёбов, занимающиеся мародёрством.
Распятый_мальчик    21.10.2019, 20:27
Оценка:  -2
Распятый_мальчик
Умиляют убогие мокшане - 40 "пиндосов" с 535, что-то там потребовали, так за поребриком чуть ли не национальный праздник, а как эти самые пиндосы, фактически, единогласно принимают новый пакет санкций против азиатской помойки, так ни по одном рашасми ни слова не услышишь.
Распятый_мальчик    21.10.2019, 20:27
Оценка:  -3
Распятый_мальчик
Развитые страны обсуждают свои проблемы, а отсталые - проблемы развитых стран!
T-REX2    21.10.2019, 20:44
Оценка:  0
T-REX2
Поставте поребрик по реке Збруч,и я с радостью буду жить в Киеве за поребриком.А так-идите на xyй!
Распятый_мальчик    21.10.2019, 20:48
Оценка:  -2
Распятый_мальчик
Естественно! Свой мокшанский зажопинск уже засрали, остается только в Кыив переться. Нет уж - сиди в своем мухосранске, лепи коней с дерьма и целуй фото пуйла!
T-REX2    21.10.2019, 20:54
Оценка:  +1
T-REX2
Но пока в Киев лезут одни запукры,без вас тварей все было норм.Вчера видел СанСаныча,так он сказал:"хожу по Киеву без охраны и не боюсь,что кто-то в спину плюнет или нож вставит"
T-REX2    21.10.2019, 20:14
Оценка:  -2
T-REX2
Тварей на нары
VSHIVANKA    21.10.2019, 20:09
Оценка:  -3
VSHIVANKA
КАРАТЕЛИ АЗОВА ПОРОЛИ ЧУШЬ , ЧУШЬ НЕРВНО ПОВИЗГИВАЛА.....
Goga19041984    21.10.2019, 20:07
Оценка:  +1
Goga19041984
ни чего не чушь, посадить всех этих мразей
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