"Полная чушь" — "Азов" о требовании признать полк террористической организацией

Полк Национальной гвардии "Азов" прокомментировал инициативу американских конгрессменов включить его в список террористических организаций.

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В полку Национальной гвардии “Азов“ назвали “информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность“ требование 40 членов Конгресса США внести данное подразделение МВД Украины в список иностранных террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба “Азова“.

В “Азове“ заявили, что полк является одним из самых известных и самых боеспособных украинских подразделений:

Своей боевой славой он заслужил уважение миллионов украинцев, в том числе и тех, кто проживает за пределами страны. Именно “Азов“ в 2014-м освободил Мариуполь, в 2015-м совершил успешный Павлополь-Широкинськое наступление, - говорится в заявлении.

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В полку также считают, что, приравнивая “Азов“ к террористам, конгрессмены приравняли к террористам всех защитников Украины:

Полк “Азов“, как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая “Азов“ к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, защищавшие Украину на фронте, - отмечают в полку.

Также в “Азове“ назвали чушью обвинения в причастности к теракту в новозеландском Крайстчерче:

Причину же, якобы ставшую толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения “Азов“ к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовало в природе.

Напомним, сегодня стало известно об обращении 40 членов Конгресса США к Государственному секретарю Майклу Помпео с требованием внести полк “Азов“ в список иностранных террористических организаций. Сред аргументов конгрессмены назвали заявления новозеландского террориста о том, что он якобы проходил тренировки на базе “Азова“.

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