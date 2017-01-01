В центре Харькова произошла перестрелка: есть пострадавшие

Двое человек пострадало.

В центре Харькова на улице Пушкинской произошла перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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По предварительной информации, стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого.

Полиция сообщает, что стрелки скрылись с места происшествия. Их личности и месторасположение не установлены.

В результате перестрелки пострадали двое человек. Пострадавших доставили в больницу. Врачи оказали медицинскую помощь и отпустили их домой. Подозреваемых разыскивают.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, - сообщили в пресс-службе полиции.

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Напомним, в Сумах пассажир выстрелил в водителя такси из-за трех гривен. Стрелку грозит до 7 лет тюрьмы.

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