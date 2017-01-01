Российский оппозиционер попросил убежище в Украине

Россиянен вынужден остаить свою страну после участия в митингах .

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В пункт пропуска “Сеньковка“ в Черниговской области 21 октября прибыл 26-летний гражданин Российской Федерации и попросил в Украине политического убежища.

Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

“Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти“, - говорится в сообщении.

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После проведения необходимых мероприятий гражданин РФ был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

Как сообщалось 24 июля, из России сбежал известный оппозиционер и попросил политубежище в США.

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