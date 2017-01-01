В ГПУ создан департамент по преступлениям в зоне конфликта

Помимо преступлений на Донбассе, департамент также уполномочен расследовать преступления в оккупированном Крыму.

В ГПУ появился департамент по расследованию преступлений в зоне конфликта depositphotos.com

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В Генеральной прокуратуре Украины появился отдельный департамент, который будет заниматься надзором в уголовных делах в отношении преступлений, совершенных в условиях войны. Соответствующий приказ уже подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает пресс-служба ГПУ.

21 октября 2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в департаменте будет по два управления, каждое из которых в свою очередь будет состоять из двух отделов.

Департамент будет заниматься надзором за расследованием преступлений, совершенных не только на Донбассе, но также в оккупированном Крыму.

Напомним, в Генпрокуратуре создали спецдепартамент для расследования дел Майдана.

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