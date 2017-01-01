В ГПУ создан департамент по преступлениям в зоне конфликта
Читай также: ГПУ направила в НАБУ дело о злоупотреблении властью Администрации Порошенко
В Генеральной прокуратуре Украины появился отдельный департамент, который будет заниматься надзором в уголовных делах в отношении преступлений, совершенных в условиях войны. Соответствующий приказ уже подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, сообщает пресс-служба ГПУ.
21 октября 2019 Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, - говорится в сообщении.
Читай также: ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от переаттестации
Отмечается, что в департаменте будет по два управления, каждое из которых в свою очередь будет состоять из двух отделов.
Департамент будет заниматься надзором за расследованием преступлений, совершенных не только на Донбассе, но также в оккупированном Крыму.
Напомним, в Генпрокуратуре создали спецдепартамент для расследования дел Майдана.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.