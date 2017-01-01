Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии

Зеленский провел встречу с Жаиром Болсонару.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

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Во время встречи в Токио президенты обсудили вопрос увеличения товарооборота между странами и сотрудничество в космической отрасли.

Владимир Зеленский акцентировал на том, что Бразилия - главный торговый партнер Украины в Латинской Америке. Он вспомнил о начатой приватизации и призвал граждан Бразилии активно инвестировать в Украину.

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Украинская сторона предложила президенту Бразилии перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара", который расположен практически на экваторе.

В свою очередь Болсонару заявил, что Бразилия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Он также пригласил президента Украины в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в 2020 году.

Напомним, Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым. Украинский президент провел еще одну встречу.

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