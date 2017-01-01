Техническая экспертиза не нашла подтверждения "газовой версии" обрушения.

Обвал дома в Дрогобыче: Взрыва бытового газа не было facebook.com/DrogRada/

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Причиной обрушения подъезда жилого дома в Дрогобыче 28 августа, в результате которого погибли восемь человек, было разрушение несущей стены в подвале. Об этом сообщается на сайте Дрогобычского горсовета.

Департамент городского хозяйства Дрогобычского городского совета получил технический отчет по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на улице Михаила Грушевского, где произошло обрушение.

Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, - говорится в отчете.

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При этом о взрыве бытового газа как о возможной причине разрушения стены не упоминается. Вместо этого выдвигаются следующие предположения о том, почему могла рухнуть стена:

1. Ошибки при строительстве дома. Проседание или разрушение кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, либо значительное увлажнение и отсутствие гидроизоляции и бетонного пола.

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2. Вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала.

Также в отчете предлагается демонтировать здание методом контролируемого срыва.

Напомним, в ночь на 28 августа в Дрогобыче произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома, в результате которого погибло восемь человек. Одной из первых версий трагедии был взряв бытового газа.​

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