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В Киеве прощаются с погибшим экс-министром Кутовым

Комментариев: 2
Попрощаться с погибшим пришли известные политики.
В Киеве прощаются с Кутовым
В Киеве прощаются с Кутовым
Страна

В Киеве в последний путь проводят погибшего 21 октября в авиакатастрофе экс-министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Об этом сообщает Страна с места событий.

На похоронах десятки людей
На похоронах десятки людей
Страна

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По предварительной информации церемония похорон началась в 10:00. Она проходит в Клубе Кабинета министров Украины на ул. Институтской, 7.

В толпе замечены известные политики
В толпе замечены известные политики
Страна

С Кутовым прощаются в клубе Кабмина
С Кутовым прощаются в клубе Кабмина
Страна

Попрощаться с погибшим Тарасом Кутовым пришли многие политики. В толпе были замечены экс-глава ГФС Роман Насиров, экс-минситр социальной политики Андрей Рева, Павел Розенко и другие лица экс-коллеги погибшего.

Церемония началась в 10:00
Церемония началась в 10:00
Страна

Семья Кутового скорбит
Семья Кутового скорбит
Страна

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Напомним, на Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр Кутовой. Сообщается, что бывший министр агрополитики Кутовой лично управлял упавшим вертолетом.

 

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Теги: похорон, экс-министр Кутовый, церемония прощания
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Комментариев (2)
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Мыкола    23.10.2019, 11:36
Оценка:  +4
Мыкола
Послушайте Шария, что он говорит о его смерти
Антибес    23.10.2019, 11:36
Оценка:  +2
Антибес
"Свидетели схем Петра уходят на тот свет"?
Это название нового видео Толи Шария на Ютубе.Довольно интересное видео.
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