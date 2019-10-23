В Киеве прощаются с погибшим экс-министром Кутовым

Попрощаться с погибшим пришли известные политики.

В Киеве прощаются с Кутовым Страна

В Киеве в последний путь проводят погибшего 21 октября в авиакатастрофе экс-министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Об этом сообщает Страна с места событий.

На похоронах десятки людей Страна

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По предварительной информации церемония похорон началась в 10:00. Она проходит в Клубе Кабинета министров Украины на ул. Институтской, 7.

В толпе замечены известные политики Страна

С Кутовым прощаются в клубе Кабмина Страна

Попрощаться с погибшим Тарасом Кутовым пришли многие политики. В толпе были замечены экс-глава ГФС Роман Насиров, экс-минситр социальной политики Андрей Рева, Павел Розенко и другие лица экс-коллеги погибшего.

Церемония началась в 10:00 Страна

Семья Кутового скорбит Страна

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Напомним, на Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр Кутовой. Сообщается, что бывший министр агрополитики Кутовой лично управлял упавшим вертолетом.

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