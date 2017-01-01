Упал почти во двор: подробности гибели Кутового

Место падения вертолета сейчас оцепили полицейские. Завтра ожидается приезд экспертов из Киева.

Вертолет с экс-министром аграрной промышленности Тарасом Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения. Об этом заявил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин в комментарии Униан.

"Все произошло в селе Тарасенковое Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.

Ранее сообщалось, что при крушении вертолета погиб экс-министр Кутовой . Спасатели сообщили о крушении малого вертолета в Полтавской области, которым, по данным СМИ, управлял экс-министр.