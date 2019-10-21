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На Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр Кутовой - СМИ

Комментариев: 3
Сообщается, что бывший министр агрополитики Кутовой лично управлял упавшим вертолетом.
На Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр Кутовой
На Полтавщине разбился вертолет, погиб экс-министр Кутовой
censor.net.ua

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В понедельник, 21 октября, в селе Тарасенково Полтавской области упал вертолет, на борту находился бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. В результате крушения экс-министр погиб. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По неназванного источника, Кутовой был пилотом машины. Вертолет упал около 16 часов на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются, - сообщил источник.

Официальных подтверждений данной информации пока нет.

Для справки. Тарас Кутовой был Народным депутатом Украины VII и VIII созывов. C 14 апреля 2016 года по 22 ноября 2018 года занимал пост Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой
Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой
wikipedia.org

Напомним, в начале октября под Львовом разбился транспортный самолет. Погибли 5 человек.

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Теги: вертолет, авиакатастрофа, крушение, Полтавская область, министр агрополитики
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Комментариев (3)
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T-REX2    21.10.2019, 19:21
Оценка:  +1
T-REX2
Никаких эмоций
Антибес    21.10.2019, 18:32
Оценка:  -1
Антибес
Убрали 100%.Спецам испортить вертолёт ещё проще чем современное авто.Одним"патриотом"ме ньше и то хорошо.Всем временно живым"патриотам"пригото виться!
Dikiicom    21.10.2019, 19:00
Оценка:  +1
Dikiicom
Ну и какой ты "антибес"? Ты же просто оттуда вылез!
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