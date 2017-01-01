Разумков проверил “зеленые сосиски” в школьной столовой Киева

Спикер посетил одну из гимназий.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посетил одну из столичных гимназий, после того как школьники во время экскурсии в парламент пожаловались на зеленые сосиски в столовой.

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Об этом сообщают Вікна-новини.

Во время экскурсии дети пожаловались Разумкову, что их очень плохо кормят в столовой. По их словам, им выдают сосиски с красителем, поэтому они зеленые.

Где школа? Мы как-то в гости заедем. Я всегда хотел попробовать зеленые сосиски. Это связано и с цветом одной политической силы, - сказал тогда Разумков.

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Надо сказать, что спикер выполнил обещание. Он поехал в гимназию и провел ревизию в столовой. Оказалось, что зеленые сосиски - это шутка школьников. Однако Разумков попробовал школьную пиццу и ему она понравилась.

Между тем, родители школьников заявили, что администрация школы подготовилась к приезду Разумкова. Именно поэтому пиццу начали продавать в целлофановом пакете. До этого в столовой ее продавали в открытом видел.

Напомним, Разумков прокомментировал идею закрыть сайт "Миротворец". Глава парламента указал на то, что Верховная Рада, которую просили о таком закрытии, не обладает соответствующими для этого полномочиями.

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