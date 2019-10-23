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Нардеп Яценко отказался от полиграфа

Комментариев: 6
Яценко заявил, что отказывается от тестирования.
Яценко отказался от полиграфа
Яценко отказался от полиграфа
Фейсбук Яценко

Народный депутат Украины от партии “За майбутнє” Антон Яценко публично заявил, что отказывается проходить проверку на полиграфе на тле скандала с нардепами в “Слуге народа”.

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Об этом нардеп сказал в комментарии телеканалу НАШ.

Журналистка спросила, не хочет ли Яценко, как член финансового комитета, пройти полиграф вместе с коллегами со “Слуги народа”.

Зачем? Они сходят все, пусть расскажут, получали они или нет. А, учитывая, что я не девочка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то в цирк-шапито превращать Верховную Раду не буду, - заявил нардеп.

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Кроме того, нардеп также пожаловался на то, что сейчас ведутся активные попытки по его дискредитации. Он отметил, что не является автором законопроекта об оппозиции и поддерживает мажоритарную систему.

Напомним, Зеленский прокомментировал скандал в “Слуге народа”. Президент пообещал попрощаться с нечестными депутатами.

 

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Теги: детектор, Яценко, полиграф, скандал
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Комментариев (6)
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Мыкола    23.10.2019, 16:33
Оценка:  +3
Мыкола
Пока будет существовать мажоритарка, до тех пор будет и возможность подкупа депутатов ! И его отказ проходить полиграф свидетельствует, что рыльце этой крысы в пушку
Андрей_и_Богдан    23.10.2019, 16:22
Оценка:  -4
Андрей_и_Богдан
Тут один ВоВа призывал анализы сдавать в прямом эфире, а после заССал мимо по "знакомству", да еще и со старой датой!
Так что "детектор" от слуг под таблеточку и в записи нахер не нужен!
НужныПогромы    23.10.2019, 16:16
Оценка:  -2
НужныПогромы
А наш президент сможет пройти детектор на прослушивание Коломойским ю а не Украинцам?
Антибес    23.10.2019, 16:13
Оценка:  0
Антибес
Правда?Ты не девочка-шлюха,ты просто коррупционная шлюха.Проверку на"детекторе лжи"необходимо прописать законодательно.И обязать проходить всех депутатов эту проверку раз в год.
T-REX2    23.10.2019, 16:11
Оценка:  0
T-REX2
провести детектор лжи утюгом,раз не хочет полиграфом
Хулиганка*    23.10.2019, 16:03
Оценка:  +3
Хулиганка*
та ты шо... значит прошлый цирк шапито, состоящий из тупорылых рагулей и пациентов дурки тебя, коррупционера, устраивал, а тут такая засада...надо засветить все нажитое непосильным трудом....все вы там шлюшки
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