Нардеп Яценко отказался от полиграфа

Яценко заявил, что отказывается от тестирования.

Народный депутат Украины от партии “За майбутнє” Антон Яценко публично заявил, что отказывается проходить проверку на полиграфе на тле скандала с нардепами в “Слуге народа”.

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Об этом нардеп сказал в комментарии телеканалу НАШ.

Журналистка спросила, не хочет ли Яценко, как член финансового комитета, пройти полиграф вместе с коллегами со “Слуги народа”.

Зачем? Они сходят все, пусть расскажут, получали они или нет. А, учитывая, что я не девочка-шлюшка, а народный депутат четырех созывов, то в цирк-шапито превращать Верховную Раду не буду, - заявил нардеп.

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Кроме того, нардеп также пожаловался на то, что сейчас ведутся активные попытки по его дискредитации. Он отметил, что не является автором законопроекта об оппозиции и поддерживает мажоритарную систему.

Напомним, Зеленский прокомментировал скандал в “Слуге народа”. Президент пообещал попрощаться с нечестными депутатами.

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