"Трэш, не отвечающий требованиям времени": Кабмин отменил 20 устаревших постановлений

В частности теперь украинские ученые не обязаны получать разрешение министра на командировку.

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Кабинет министров отменил около 20 устаревших постановлений правительства. Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров в среду, 23 октября, рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Цензор.НЕТ.

В основном, это трэш, не отвечающий требованиям времени. Например, научные сотрудники до сих пор свои командировки согласовывали с министром. То есть, тысячи ученых не могли поехать в командировку без подписи министра или замминистра, - отметил Гончарук.

Напомним, в Кабмине назвали “странным анахронизмом“ необходимость публикации новых законов в бумажных газетах. Вместо этого правительство хочет публиковать законы на официальных сайтах органов власти.

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