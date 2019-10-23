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"Трэш, не отвечающий требованиям времени": Кабмин отменил 20 устаревших постановлений

Комментариев: 1
В частности теперь украинские ученые не обязаны получать разрешение министра на командировку.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Фейсбук Алексея Гончарука

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Кабинет министров отменил около 20 устаревших постановлений правительства. Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров в среду, 23 октября, рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Цензор.НЕТ.

В основном, это трэш, не отвечающий требованиям времени. Например, научные сотрудники до сих пор свои командировки согласовывали с министром. То есть, тысячи ученых не могли поехать в командировку без подписи министра или замминистра, - отметил Гончарук.

Напомним, в Кабмине назвали “странным анахронизмом“ необходимость публикации новых законов в бумажных газетах. Вместо этого правительство хочет публиковать законы на официальных сайтах органов власти.

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Теги: Гончарук, премьер-министр, Кабмин, постановление
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Комментариев (1)
ira0957    23.10.2019, 16:58
Оценка:  0
ira0957
Трэш - это на мове? )
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