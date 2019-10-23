"Трэш, не отвечающий требованиям времени": Кабмин отменил 20 устаревших постановлений
Читай также: Персонал Госаудитслужбы сократят в 8 раз
Кабинет министров отменил около 20 устаревших постановлений правительства. Об этом на брифинге после заседания Кабинета министров в среду, 23 октября, рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Цензор.НЕТ.
В основном, это трэш, не отвечающий требованиям времени. Например, научные сотрудники до сих пор свои командировки согласовывали с министром. То есть, тысячи ученых не могли поехать в командировку без подписи министра или замминистра, - отметил Гончарук.
Напомним, в Кабмине назвали “странным анахронизмом“ необходимость публикации новых законов в бумажных газетах. Вместо этого правительство хочет публиковать законы на официальных сайтах органов власти.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Придурки