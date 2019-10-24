Пресс-марафон Зеленского: в высказываниях нашли неправду

За 14 часов пресс-марафона глава государства озвучил лишь 14 фактологических утверждений, при чем около половины из них содержали неправду и манипуляции.

Владимир Зеленский во время пресс-марафона Офис президента Украины

Эксперты из VoxCheck проанализировали утверждения, сделанные президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе рекордного пресс-марафона, который состоялся 10 октября. По их данным, половина утверждений Зеленского содержали манипуляцию или откровенную ложь.

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Отмечается, что за 14 часов пресс-марафона, президент озвучил лишь 14 фактологических утверждений. То есть, в среднем по одному факту в час.

Из них шесть содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными. Еще шесть утверждений - правда.

Правдивыми были слова Зеленского:

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о политике безопасностной помощи Украине от США;

о налаживании отношений с Польшей;

о непричастности депутатов Слуги народа к законопроекту о легализации медицинского каннабиса;

об условиях МВФ по установлении рыночной цены на газ для населения;

о не поддержке продажи сельхозземель иностранцам 80% населения;

о том, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Не прошли проверку заявления:

о социологических данных по части населения, которая желает закончить войну (Зеленский называет цифру 89%, журналисты же отмечают, что ни один из опросов социологических компаний, которые есть в свободном доступе, не имеют таких цифр);

о том, что США уже ввели санкции против Северного потока-2 (издание отмечает, что проект санкций одобрил только комитет Сената США. Еще нужно одобрение Палаты представителей и Президента)

о том, что Дания поддерживает украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода (журналисты отмечают, что здесь преувеличение, потому что Дания пока воздерживается от окончательного ответа);

об уменьшении цены на газ для населения с приходом новой власти (цены начали снижать еще в апреле во время правления правительства Гройсмана);

манипулятивным был ответ о возвращении украинцев из-за рубежа с приходом новой власти (согласно годовым данным Госстата, миграционное сальдо росло и в 2017, и в 2018 годах);

о бюджете СНБО и бюджете на безопасность и оборону президент преувеличил, назвав неправдивой информацию, что в проекте бюджета заложено 28 млрд грн на СНБО. Зеленский также отмечал, что большая часть этой суммы вернулась в Министерство обороны.

Напомним, в Днепре не существует адреса женщины, которой обещал помочь Зеленский. Адрес женщины, которая жаловалась президенту, не нашли.

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