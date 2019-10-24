Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пресс-марафон Зеленского: в высказываниях нашли неправду

Комментариев: 4
За 14 часов пресс-марафона глава государства озвучил лишь 14 фактологических утверждений, при чем около половины из них содержали неправду и манипуляции.
Владимир Зеленский во время пресс-марафона
Владимир Зеленский во время пресс-марафона
Офис президента Украины

Эксперты из VoxCheck проанализировали утверждения, сделанные президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе рекордного пресс-марафона, который состоялся 10 октября. По их данным, половина утверждений Зеленского содержали манипуляцию или откровенную ложь.

Читай также: Стала известна стоимость фуршета во время пресс-марафона Зеленского

Отмечается, что за 14 часов пресс-марафона, президент озвучил лишь 14 фактологических утверждений. То есть, в среднем по одному факту в час.

Из них шесть содержали манипуляции, преувеличения или были откровенно ложными. Еще шесть утверждений - правда.

Правдивыми были слова Зеленского:

Читай также: Боевой пресс-секретарь: Мендель снова оттолкнула журналиста

  • о политике безопасностной помощи Украине от США;
  • о налаживании отношений с Польшей;
  • о непричастности депутатов Слуги народа к законопроекту о легализации медицинского каннабиса;
  • об условиях МВФ по установлении рыночной цены на газ для населения;
  • о не поддержке продажи сельхозземель иностранцам 80% населения;
  • о том, что закон об особом статусе Донбасса будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Не прошли проверку заявления:

  • о социологических данных по части населения, которая желает закончить войну (Зеленский называет цифру 89%, журналисты же отмечают, что ни один из опросов социологических компаний, которые есть в свободном доступе, не имеют таких цифр);
  • о том, что США уже ввели санкции против Северного потока-2 (издание отмечает, что проект санкций одобрил только комитет Сената США. Еще нужно одобрение Палаты представителей и Президента)
  • о том, что Дания поддерживает украинскую сторону в вопросе строительства российского газопровода (журналисты отмечают, что здесь преувеличение, потому что Дания пока воздерживается от окончательного ответа);
  • об уменьшении цены на газ для населения с приходом новой власти (цены начали снижать еще в апреле во время правления правительства Гройсмана);
  • манипулятивным был ответ о возвращении украинцев из-за рубежа с приходом новой власти (согласно годовым данным Госстата, миграционное сальдо росло и в 2017, и в 2018 годах);
  • о бюджете СНБО и бюджете на безопасность и оборону президент преувеличил, назвав неправдивой информацию, что в проекте бюджета заложено 28 млрд грн на СНБО. Зеленский также отмечал, что большая часть этой суммы вернулась в Министерство обороны.

Напомним, в Днепре не существует адреса женщины, которой обещал помочь Зеленский. Адрес женщины, которая жаловалась президенту, не нашли.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: СМИ, пресс-конференция, факты, Манипуляция, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Бигсэм    24.10.2019, 12:04
Оценка:  +2
Бигсэм
По-моему, даже правдивые слова были неправдой. Зеленский - трусливая и безвольная тряпка, которая уходит от прямых вопросов, которая не способна принимать никакие решения.
Роман    24.10.2019, 12:01
Оценка:  0
Роман
На вопрос про Геруса и импорт с России этот *** сказал а что мы должны без света остаться зимой? он или вообще не понимает, что происходит в стране или выполняет указки Коломойского и строит дурачка
Роман    24.10.2019, 12:03
Оценка:  0
Роман
Вместо того, чтоб купить уголь пол нормальной цене, произвести энергию по конкурентной цене на рынке, они тупо импортируют подешевле для предприятий олигарха - это прямое лоббирование интересов олигархов. и при этом играют роль дурачков (играют ли?)
Андрей_и_Богдан    24.10.2019, 11:47
Оценка:  +3
Андрей_и_Богдан
300 "журналистов", 500 вопросов - 14 ответов! КПД паровоза, для сравнения 5—9 %
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь