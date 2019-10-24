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"Таких искренних президентов у нас еще не было" – Сенцов о Зеленском

Комментариев: 6
Критика в сторону президента вызвана неожиданностью его действий, а не их ошибочностью, считает режиссер.
Сенцов и Зеленский сразу после освобождения политзаключенных 7 сентября 2019 г.
Сенцов и Зеленский сразу после освобождения политзаключенных 7 сентября 2019 г.
Фейсбук Офиса президента

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Такого искреннего президента как Владимир Зеленский в Украине еще не было. Такое мнение высказал освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов в интервью НВ.

Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял на сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было, - сказал экс-пленник Кремля.

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По мнению режиссера, критика, которая звучит в сторону Зеленского, вызвана не столько ошибками президента, сколько неожиданностью его действий:

Он делает вещи, может, даже не ошибочные, а неожиданные. Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой либо останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет, — резюмировал он.

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Также Сенцов заявил, что пока не видит в действиях Зеленского “зрады“ по вопросу российско-украинского конфликта:

Я видел марш Ні капітуляції! Как сигнал президенту — это очень хорошо. Ты наш менеджер, мы тебе дали управлять нашей страной, не предай нас. Но я не считаю, что мы уже сдали интересы страны, где‑то отступили или капитулировали. Я этого не вижу. Я вижу только желание, небольшие шаги навстречу переговорам, которые могут привести к освобождению пленных и прекращению огня, - отметил Сенцов.

Напомним, Сенцов рассказал о различиях и схожести украинцев и россиян. В отличие от украинцев, россияне удивительно безразличны к своему государству.

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Теги: Сенцов, Зеленский, президент
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    24.10.2019, 12:03
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
В данном случае искренность ему в минус. Да и искренность при его недалекости, безграмотности и хамстве строго говоря противопоказана. Как сказал поэт:

На свете нет ужаснее напасти
Чем идиот, дорвавшийся до власти.
Хулиганка*    24.10.2019, 11:48
Оценка:  +2
Хулиганка*
подлизал....должность надеется получить?
Андрей_и_Богдан    24.10.2019, 11:44
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
news.bigmir.net/ukraine/1949545-P ress-marafon-Zelenskogo--v-vyskaz yvanijah-nashli-nepravdu
Андрей_и_Богдан    24.10.2019, 11:44
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
Вот такой весь "искренний"
LERMI_    24.10.2019, 11:30
Оценка:  -5
LERMI_
Актор обманув режисера, звичайна картина, справжні емоції зелупи показували по в смі 2 рази, коли воно сказав що нікому нічого не винен, і коли воно обдовбане говорило що зібралось йти в президенти (чим осрамив всю Державу)
Хулиганка*    24.10.2019, 11:49
Оценка:  +3
Хулиганка*
А чего ж фильм такого "талантливого" режиссера до сих пор вам, кастрюлям, не показали ни по одному каналу? Отвечаю, потому что этот, так называемый фильм, обычное дерьмо, и режиссер из сенцова как из тебя Наполеон.
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