Сенцов: Российская тюрьма - это карикатура российского общества

Экс-пленник Кремля рассказал о своем опыте заключения в России.

Читай также: Сенцов анонсировал создание правозащитной организации

Российская пенитенциарная система мало поменялась со временем сталинского ГУЛАГА. Такое мнение высказал бывший украинский политзаключенный, а ныне общественный деятель Олег Сенцов в интервью “НВ“.

Российская тюрьма - это карикатура российского общества. Со времен ГУЛАГа подходы мало изменились. Сейчас меньше бьют, меньше убивают, сейчас лучше кормят, не всех заставляют рубить лес. Но подход к тебе как к скотине остается. Когда ты спускаешься на низы, ты никто, - отметил Сенцов.

Читай также: Сенцов рассказал ООН о нарушении прав в РФ

Бывший узник Кремля также описал портрет типичного российского заключенного:

Это парень 25 лет, сидящий за наркотики. Где‑то курил с друзьями, его там хлопнули, дали семь-восемь лет как будто за продажу. Есть и мужики, которые просто по пьянке соседа ножом пырнули. Настоящие преступники сидят в других тюрьмах, а это обычный народ, - говорит Сенцов.

Читай также: Сенцов отругал ПАСЕ за возвращение России

По его словам, россияне довольно пассивны в своем отношении к власти и настоящих путинистов довольно мало:

Кто‑то из них там любит Путина агрессивно, но это небольшой процент на самом деле. Кто‑то также активно его ненавидит, даже в тюрьме открыто об этом говорят. Большинство пассивно, им все равно. Но из‑за того, что они пять лет смотрят телевизор и пять лет их заставляют видеть украинцев-врагов, это давление проявляется, - объяснил Сенцов. Дескать, бандеровец-террорист вон сидит. Особенно их злило, что я по национальности русский и против России пошел. Предатель, - вспоминает Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов заявил, что такого искреннего президента как Владимир Зеленский в Украине еще не было. А критика в его сторону вызвана неожиданностью действий, а не их ошибочностью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.