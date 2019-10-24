Появлялась в кадре и махала бумагами: Мендель снова оскандалились
Журналист Денис Фетисов обратил внимание на странное и непрофессиональное поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель во время 11-минутного интервью президента.
Читай также: Зеленский о скандале с Мендель: Девочку, в этом случае, буду защищать
Видео журналист опубликовал на своей странице в Facebook.
Интервью записано в Японии во время визита Владимира Зеленского одному из украинских СМИ. На видео видно пресс-секретаря Юлию Мендель, которая постоянно появлялась на заднем плане, махала руками и бумагами.
Считаю что Юлия Мендель лучший пресс-секретарь президентов за все время Украины, - саркастично написал Фетисов.
Читай также: “Схемы” отреагировали на заявление Зеленского о скандале Мендель с журналистом
Мендель попала под шквал критики своих бывших коллег по цеху. Многие журналисты отметили, что поведение пресс-секретаря Зеленского является неэтичным и непрофессиональным.
Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто, - написала журналистка Олеся Медведева
Напомним, Мендель снова оттолкнула журналиста. В этот раз скандал случился после марафона.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Её не уберут - она поставлена смотрящей за Зелёным любимцем. И она знает об этом!
оно хочет что бы ее было много!...)))))))