Появлялась в кадре и махала бумагами: Мендель снова оскандалились

Пресс-секретаря Зеленского снова критикуют в сети.

Мендель на заднем плане скриншот из видео

Журналист Денис Фетисов обратил внимание на странное и непрофессиональное поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель во время 11-минутного интервью президента.

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Видео журналист опубликовал на своей странице в Facebook.

Интервью записано в Японии во время визита Владимира Зеленского одному из украинских СМИ. На видео видно пресс-секретаря Юлию Мендель, которая постоянно появлялась на заднем плане, махала руками и бумагами.

Считаю что Юлия Мендель лучший пресс-секретарь президентов за все время Украины, - саркастично написал Фетисов.

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Мендель попала под шквал критики своих бывших коллег по цеху. Многие журналисты отметили, что поведение пресс-секретаря Зеленского является неэтичным и непрофессиональным.

Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто, - написала журналистка Олеся Медведева

Напомним, Мендель снова оттолкнула журналиста. В этот раз скандал случился после марафона.

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