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Появлялась в кадре и махала бумагами: Мендель снова оскандалились

Комментариев: 7
Пресс-секретаря Зеленского снова критикуют в сети.
Мендель на заднем плане
Мендель на заднем плане
скриншот из видео

Журналист Денис Фетисов обратил внимание на странное и непрофессиональное поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель во время 11-минутного интервью президента.

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Видео журналист опубликовал на своей странице в Facebook.

Интервью записано в Японии во время визита Владимира Зеленского одному из украинских СМИ. На видео видно пресс-секретаря Юлию Мендель, которая постоянно появлялась на заднем плане, махала руками и бумагами.

Считаю что Юлия Мендель лучший пресс-секретарь президентов за все время Украины, - саркастично написал Фетисов.

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Мендель попала под шквал критики своих бывших коллег по цеху. Многие журналисты отметили, что поведение пресс-секретаря Зеленского является неэтичным и непрофессиональным.

Никогда так не делайте, пожалуйста. Это самый ужасный пример работы пресс-работника с политиком. Непрофессионально. Ужас просто, - написала журналистка Олеся Медведева

Напомним, Мендель снова оттолкнула журналиста. В этот раз скандал случился после марафона.

 

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Теги: Мендель, Зеленский, скандал, интервью
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Комментариев (7)
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Utek    24.10.2019, 14:21
Оценка:  0
Utek
Заметили как репа уже подросла?
Адекваты    24.10.2019, 13:59
Оценка:  -1
Адекваты
Любит Зеленко дебилок))
Зарин_и_Зоман    24.10.2019, 13:59
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Взбалмошная еврейская девка. Любит находиться в центре внимания.
Её не уберут - она поставлена смотрящей за Зелёным любимцем. И она знает об этом!
foster12    24.10.2019, 13:31
Оценка:  0
foster12
Ей лечиться надо....
ВыВсеВрети    24.10.2019, 13:29
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
она имеет проблемы с головой!...)))))))
оно хочет что бы ее было много!...)))))))
Андрей_и_Богдан    24.10.2019, 13:21
Оценка:  +5
Андрей_и_Богдан
Снова отвязалась?
гуляка_редкий    24.10.2019, 13:05
Оценка:  0
гуляка_редкий
неофицальная 2я жена зенарика?
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