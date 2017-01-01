ГБР расследует растрату детективами НАБУ

НАБУ незаконно заказало научную экспертизу за 180 тыс. грн.

Читай также: ГБР расследует взяточничество в СИЗО Киева

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые незаконно заказали научное исследование формулы “Роттердам+“, которое обошлось в 180 тыс. грн. Действия детективов квалифицируются как растрата, сообщила на своей странице в Фейсбук адвокат Ирина Одинец.

Не так давно НАБУ заказало у научных сотрудников Института экономики и экономического прогнозирования НАН Украины исследование, которое должно было обосновать убытки государства от введения формулы “Роттердам+“. Исследование это никто не видел, но академик Геец, возглавляющий институт, в одном из интервью заявлял, что убытков они не нашли, - написала Одинец.

Читай также: СБУ передала в ГБР материалы на своих сотрудников

Однако ключевым вопрос в этой истории юрист считает вопрос, кто в итоге оплатит расходы на это исследование:

НАБУ заплатило 180 тысяч грн. За исследование, хотя права на это не имело - проведение научных работ ещё и на платной основе ни одним нормативными актом не предусмотрено. (…) Я не сомневаюсь, что, в конце концов, счет за проведение научной работы будет перенаправлен подозреваемым, только вопрос как? (…) То есть, совершенно ясно, что 180 тыс возвращены в государственный бюджет не будут, - пояснила юрист.

Читай также: НАБУ и ГБР получили право на прослушку

В настоящее же время ГБР расследует действия детективов НАБУ по ст 191 УК - растрата госимущества.

Напомним, ГБР затребовало у “Схем“ материалы журналистского расследования о мальдивских каникулах Порошенко. Журналисты возмущены.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.