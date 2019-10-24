Туман в Киеве заблокировал поездку Гончарука в Черновцы

Премьер на может вылететь из Киева.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не может вылететь из Киева в Черновицкую область из-за сильного тумана.

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Об этом сообщает Укринформ с места событий.

Рейс, которым должен был вылететь премьер со своей делегацией, задержали. Предварительно известно, что его перенесли ближе к 14:00.

Между тем, в киевском аэропорту сообщили, что на данный момент полностью готовы к приему этого и других рейсов. Однако из-за сильного тумана авиакомпания, обслуживающая рейс, перенесла перелет.

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Напомним, в аэропорту Киев отменили часть рейсов из-за тумана. Из-за густого тумана над столицей в аэропорту Киев (Жуляны) были отменены утренние рейсы в Рим, Берлин и Варшаву. Согласно информации на онлайн-табло, свои рейсы отменили авиакомпании LOT (LO756 до Варшавы в 6:05), Wizz Air (W66113 до Берлина в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, самолеты которых должны были лететь в Рим в 5:25 (аэропорт Фьюмичино).

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