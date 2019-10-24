ВСУ показали впечатляюще уничтожение позиций сепаратистов

В результате спецоперации разведгруппа К-2 ликвидировала три огневых дота, один жилой блиндаж и троих террористов.

В сети опубликовано видео уничтожения позиций сепаратистов на Донбассе. Операцию провели военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующий ролик опубликован на их странице в Youtube.

Читай также: Обнародовано видео "Месть врагу на Донбассе"

В результате разведгруппа К-2 ликвидировала три огневых дота, один жилой блиндаж и троих террористов.

Подчеркнем, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия, - отметили военные.

Читай также: Стало известно имя погибшего воина в зоне ООС

Напомним, ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов. По позициям врага ударили из ПТРК.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram