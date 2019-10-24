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ВСУ показали впечатляюще уничтожение позиций сепаратистов

Комментариев: 4
В результате спецоперации разведгруппа К-2 ликвидировала три огневых дота, один жилой блиндаж и троих террористов.

В сети опубликовано видео уничтожения позиций сепаратистов на Донбассе. Операцию провели военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующий ролик опубликован на их странице в Youtube.

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В результате разведгруппа К-2 ликвидировала три огневых дота, один жилой блиндаж и троих террористов.

Подчеркнем, что события, показанные на видео, происходили задолго до объявленного перемирия, - отметили военные.

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Напомним, ВСУ показали эффектное уничтожение блиндажа оккупантов. По позициям врага ударили из ПТРК.

 

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Теги: видео, бой, донбасс, военные, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (4)
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Адекваты    24.10.2019, 17:15
Оценка:  +1
Адекваты
Плевали они на Зеленко.
Антибес    24.10.2019, 16:39
Оценка:  0
Антибес
Те,кто это сделал,наверняка уже сами во всю кормят могильных червей.Разумеется,они копыта откинули задолго до наступления перемирия.)))))
PINKIPAU    24.10.2019, 16:33
Оценка:  -3
PINKIPAU
-"Нет их там. Повторяю, военных Российской Федерации на территории Украины нет и не было. Никто не умирал." Путин В.В.))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))
Антибес    24.10.2019, 16:44
Оценка:  +2
Антибес
Потрохосос,а у тебя видимо есть фото,или видео,опровергающие его слова,на которых можно разглядеть регулярные войска РФ на территории Украины?Будь добр,предоставь их,если не пустозвонный балабол,конечно!))))))))))))))) )))))
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