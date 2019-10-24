Евгений Шевченко заявил, что не изменял интересам Украины, а "защищал интересы своих избирателей".

Депутат Верховной Рады от фракции Слуга народа Евгений Шевченко прокомментировал свое участие в российском ток-шоу Большая игра на Первом канале. Он утверждает, что согласился на эфир, чтобы говорить о мире, а его "подставили русские". Об этом в четверг, 24 октября, Шевченко рассказал главреду портала Цензор.НЕТ Юрию Бутусову и передал ему скриншоты своей переписки с российской продюсером Лесей, которая организовала его эфир.

"Я говорил о том, что радикальные националисты пытаются сорвать процесс разведения войск. Националисты, радикалы выходят к Офису президента, не позволяют установить мир. То, что я сказал - это не предательство интересов Украины, это защита интересов моих избирателей, избирателей СН, раз мы говорим о мире, значит это наша обязанность", - сказал Шевченко.

По словам нардепа, его удивила критика коллег из Слуги народа - нардепов Елизаветы Богуцкой и Гео Лерос.

"Они говорят так, как будто они депутаты БПП, говорят о предательстве, а это на самом деле их слова противоречат нашим предвыборным обязательствам. Считаю, что я все сделал правильно, и нормальные люди меня оценят и поддержат и в Украине и в России в том числе", - продолжил Шевченко.

Он также добавил, что на Первом канале больше выступать не будет: говорит, "они меня обманули".

"Я не знал, что этот эфир будет с Пушилиным (лидером сепаратистов ДНР - ред.). И они сильно порезали запись моего выступления. Вырезали все мои слова, что занятие Крыма - грубая ошибка со стороны России. Вырезали мой спор с Пушилиным по поводу Донбасса. Я написал их продюсеру, который договаривался об эфирах, что о них думаю, готов это опубликовать", - подытожил Шевченко.

Cмотрите фотогалерею: Нардеп Шевченко прокомментировал свое участие в российском шоу

Напомним, что ранее депутат из фракции Слуга народа Евгений Шевченко выступил в шоу на российском телевидении. Позже в Слуге народа заявили, что ему не рекомендовали общаться с российским Первым каналом.

Как сообщалось, антикоррупционные ведомства начали проверку возможных коррупционных фактов 11 "слуг народа", информацию о которых сообщили СМИ. Один из нардепов уже выразил готовность пройти полиграф.

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