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Арахамия подозревает "слуг народа" во взятках

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Глава фракции считает, что депутаты партии могли брать взятки за решения в пользу некоторых олигархов.
Арахамия подозревает, что "слуги народа" брали деньги за определенные решения
Арахамия подозревает, что "слуги народа" брали деньги за определенные решения
Korrespondent.net

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подозревает некоторых нардепов СН в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников. Об этом свидетельствует онлайн-исследование Арахамии на детекторе лжи, проведенное в четверг, 24 октября.

"Обоснованно ли вы подозреваете кого-то из своей фракции в получении денег за голосование в пользу заинтересованных лиц, олигархов, силовиков или чиновников Кабмина?" - спросил полиграфолог.

"Да. Более того, я сегодня был вместе с человеком, одним из свидетелей в правоохранительных органах. Будем расследовать", - ответил Арахамия.

По словам Арахамии, он основывается на показания нардепа, который был свидетелем предложения неправомерной выгоды в Верховной Раде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете, который возглавляет нардеп Александр Дубинский.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

Накануне детектор лжи в прямом эфире прошел Александр Дубинский. Результаты станут известны в понедельник.

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Теги: Слуга народа, Партия Слуга народа, Давид Арахамия
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Источник: korrespondent.net

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