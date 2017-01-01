При проверке Олега Марусяка полиграф показал нечто неожиданное

Депутат тайно корит себя за недостаток знаний для работы в парламенте.

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Народный депутат от “Слуги народа“ Олег Марусяк винит себя в недостатке образованности для работы в Верховной Раде. Такие выводы сделала эксперт-полиграфолог Жаннетта Половникова во время проверки депутата на полиграфе.

Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде. Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что имеет маловато знаний для такой работы, - заявила она.

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Сам же Олег Марусяк уверяет, что подобными терзаниями не страдает:

Я себя за это не упрекаю. Все у меня с этим хорошо. Я вхожу в этот ритм. Это совершенно новый вид деятельности. До этого времени я никогда не был публичным человеком, поэтому для меня это необычная ситуация, - говорит депутат.

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По предварительным результатам исследования, полиграфолог сделала вывод, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект. Также депутат не подозревает никого из своих коллег по партии в том, что они могли получить взятку.

При этом эксперт отметила, что это лишь предварительные выводы и окончательные результаты исследования будут известны только во второй половине дня 25 октября.

Напомним, Марусяк является одним из фигурантов скандала в парламентском комитете по финансам, налоговой и таможенной политики. 11 депутатов комитета подозревают в получении взятки за провал законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

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