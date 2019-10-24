СБУ, МВД, НАБУ: “Слуги народа” массово пойдут на закрытый полиграф

Арахамия рассказал детали тестирования.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, что все “слуги” из финансового комитета Рады на следующей неделе пройдут полиграф в одном из специализированных ведомств.

Об этом Арахамия заявил в комментарии Украинской правде.

Нам уже сделали предложения СБУ, МВД и НАБУ. Все хотят нас проверить… Люди идут сейчас (на полиграф, - ред.) как они хотят, но потом мы централизованно примем решение, куда идти, - сказал Арахамия.

Также глава “Слуги народа” рассказал, что депутаты должны пройти полиграф либо 28, либо 29 октября.

В понедельник скорее всего, потому во вторник уже пленарный день, - добавил он.

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При этом Арахамия отметил, что это тестирование будет полностью закрытым. В первую очередь на этом настаивают ведомства, которые проведут процедуру.

Это должно быть уже закрыто. В НАБУ точно нам не дадут вас всех (журналистов, - ред.) и транслировать, - добавил Арахамия.

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Напомним, Арахамия проходит проверку на полиграфе в прямом эфире. Прямая трансляция ведется в Интернете.

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