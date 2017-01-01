Похитительнице младенца под Киевом сообщили о подозрении

Завтра суд определит ей меру пресечения на время следствия.

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Полиция Киевской области сообщила о подозрении 26-летней женщине, которая 23 октября похитила трехмесячного младенца в поселке Коцюбинское на Киевщине. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Сотрудники Ирпенского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили о подозрении 26-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении.

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Санкция статьи предусматривает условное осуждение на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Отмечается, что в пятницу, 25 октября, в Ирпенском городском суде будет избираться мера пресечения злоумышленнице на время проведения досудебного расследования.

Напомним, утром 23 октября в поселке Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного ребенка у матери и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. Позднее ребенок был найден целым и невредимым.

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