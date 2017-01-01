Сутки в ООС: 25 обстрелов, один раненный

Сепаратисты 25 раз обстреливали позиции украинских военных из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Один военный получил ранения.

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За сутки 24 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в пятницу, 25 октября.

В результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 15 обстрелов: пять раз вблизи Марьинки - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; два раза неподалеку Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения) - из стрелкового оружия и РПГ; в Верхнеторецке - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Славного - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; дважды вблизи Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 10 обстрелов: пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Зайцевого - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Троицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

Напомним, что ранее на оккупированный Донбасс прибыл 88 российский "гумконвой". РФ якобы направила медикаменты и детские продуктовые наборы для жителей оккупированных территорий.

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