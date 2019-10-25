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Князев работает советником Авакова бесплатно

Комментариев: 4
Экс-глава Нацполиции работает с Аваковым на бесплатной основе.
Князев работает с Аваковым бесплатно
Князев работает с Аваковым бесплатно
5 канал

Бывший глава Национальной полиции Украины Сергей Князев работает советником министра внутренних дел Арсена Авакова на бесплатной основе.

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Об этом сообщают Украинские новости ссылаясь на ответ МВД.

Сообщается, что Князей работает советником Авакова на общественных началах.

Князев приказом МВД от 26.09.2019 назначен советником министра внутренних дел (на общественных началах). Также информируем, что советники министра на общественных началах назначаются на 1 год и не находятся с МВД в трудовых отношениях, - говориться в ответе МВД.

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Советники министра на общественных началах в своей деятельности руководствуются Конституцией и законами, актами Президента и Кабинета Министров.

Также сообщается, что основными задачами и функциям Князева на посту советника Авакова являются информационное, консультативное, экспертно-аналитическое, правовое и иное обеспечение деятельности министра по вопросам формирования и реализации государственной политики в сферах: защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, интересов общества и государства от преступных посягательств; миграции; охраны государственной границы; гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определение стратегических направлений работы МВД, а также реализация других полномочий, определенных законодательством и положением о Министерстве внутренних дел.

Ответ МВД
Ответ МВД
ukranews.com

Напомним, Князев стал советником Авакова. Министр МВД объяснил отставку Князева и рассказал о его новой должности.

 

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Теги: Князев, Аваков, советник
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Комментариев (4)
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bagration2002    25.10.2019, 12:55
Оценка:  0
bagration2002
два брата х-й и лопата
МаксимУм    25.10.2019, 12:49
Оценка:  +2
МаксимУм
Это как решалы возле МРЕО, помогают без очереди и заморочек?
advokit    25.10.2019, 12:41
Оценка:  +2
advokit
Обох на нари!!!!!!!!!!!!!!
hcr    25.10.2019, 12:34
Оценка:  +3
hcr
Блин, вот это патриотизьм! Я вот не могу себе такого позволить, мне семью кормить нужно. )))))
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