Украинцы на первом месте в ЕС по количеству выданных ВНЖ

Каждый шестой вид на жительство в ЕС получает украинец.

Читай также: Половина просителей ВНЖ в Венгрии - украинцы

Граждане Украины составили самую большую национальную группу просителей вида на жительство в Евросоюзе. Такую информацию содержит, опубликованный на этой неделе, отчет Евростата по итогам 2018 года.

Как сообщается, страны Европейского союза за прошлый год выдали иностранным гражданам 3,225 млн первичных разрешений на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году. Больше всего таких разрешений получили граждане Украины - 527 тыс. видов на жительство, из которых 78% выдано в Польше. Таким образом на украинцев приходится более 16% ВНЖ, выданных в ЕС.

Читай также: Глава МВД Эстонии хочет отменить безвиз для украинцев

По данному показателю украинцы уверенно занимают первое место в ЕС. Для сравнения второе место по количеству ВНЖ, выданных европейскими странами гражданам третьих стран, занимают граждане Китая, получившие 206 тыс. виз, из которых почти половина выдана в Великобритании. Следом идут граждане Индии (197тыс., из которых 38% в Великобритании), Сирии (174 тыс., из которых 71% в Германии), Беларуси (138 тыс., из которых 92% в Польше) и т.д.

Напомним, Зеленский заявил, что ответственность за массовую эмиграцию украинцев несет украинская власть. По его словам, украинцев гонит за границу отсутствие альтернатив.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.