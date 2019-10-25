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Украинцы на первом месте в ЕС по количеству выданных ВНЖ

Комментариев: 8
Каждый шестой вид на жительство в ЕС получает украинец.
Украинцы на первом месте в ЕС по количеству выданных ВНЖ
Украинцы на первом месте в ЕС по количеству выданных ВНЖ
flickr.com

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Граждане Украины составили самую большую национальную группу просителей вида на жительство в Евросоюзе. Такую информацию содержит, опубликованный на этой неделе, отчет Евростата по итогам 2018 года.

Как сообщается, страны Европейского союза за прошлый год выдали иностранным гражданам 3,225 млн первичных разрешений на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году. Больше всего таких разрешений получили граждане Украины - 527 тыс. видов на жительство, из которых 78% выдано в Польше. Таким образом на украинцев приходится более 16% ВНЖ, выданных в ЕС.

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По данному показателю украинцы уверенно занимают первое место в ЕС. Для сравнения второе место по количеству ВНЖ, выданных европейскими странами гражданам третьих стран, занимают граждане Китая, получившие 206 тыс. виз, из которых почти половина выдана в Великобритании. Следом идут граждане Индии (197тыс., из которых 38% в Великобритании), Сирии (174 тыс., из которых 71% в Германии), Беларуси (138 тыс., из которых 92% в Польше) и т.д.

Напомним, Зеленский заявил, что ответственность за массовую эмиграцию украинцев несет украинская власть. По его словам, украинцев гонит за границу отсутствие альтернатив.

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Теги: ЕС, ВНЖ, заробитчане
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Комментариев (8)
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Зарин_и_Зоман    25.10.2019, 14:40
Оценка:  +2
Зарин_и_Зоман
Почему бегут? Ведь Украина и так одной ногой в ЕС! )))
hcr    25.10.2019, 14:18
Оценка:  +5
hcr
Пасриоты вы куда? А як же Мова, Вера и бандера? ))))))))))
farfalle    25.10.2019, 14:32
Оценка:  +2
farfalle
Какие еще реформы вам нужны?)))))
farfalle    25.10.2019, 14:11
Оценка:  +4
farfalle
Поросята, стойте, вы куда с процветающей?))))
Alexsy    25.10.2019, 13:51
Оценка:  +6
Alexsy
Есть чем гордиться!
Даешь Украину без населения!
Слава майдану!
SerG-333    25.10.2019, 13:45
Оценка:  +8
SerG-333
Ну хоть где то Позитивное Первое Место
толян04    25.10.2019, 13:52
Оценка:  +3
толян04
позитивное?!
farfalle    25.10.2019, 14:11
Оценка:  +4
farfalle
Сарказм
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