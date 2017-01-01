Вакарчук прогулял 37% заседаний

Появились данные о посещении Рады Вакарчуком.

Народный депутат Украины и известный музыкант Святослав Вакарчук уже прогулял 10 из 27 заседаний украинского парламента.

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Об этом свидетельствуют данные об электронной регистрации народных избранников, опубликованные на официальном портале Верховной Рады.

Судя по этим данным, в период с 29 августа по 25 октября текущего года лидер политической партии “Голос” посетил всего 17 заседаний из 27.

Данные из портала ВР Скриншот

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К слову, Вакарчук ранее был народным депутатом Верховной Рады 6 созыва. Тогда он прогулял, согласно данным об электронной регистрации депутатов, 78% заседаний. Он пропустил 56 из 71 заседания Рады.

Напомним, Рада ввела наказание для нардепов-прогульщиков. Известно, что теперь за прогулы нардепы будут платить своей зарплатой. Народные избранники будут лишены зарплаты, если они прогуляют треть заседаний.

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