Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вакарчук прогулял 37% заседаний

Комментариев: 0
Появились данные о посещении Рады Вакарчуком.
Вакарчук пропустил 37% заседаний
Вакарчук пропустил 37% заседаний
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Народный депутат Украины и известный музыкант Святослав Вакарчук уже прогулял 10 из 27 заседаний украинского парламента. 

Читай также: “Слуги-кнопкодавы” отдали свои зарплаты за нарушения, - Разумков

Об этом свидетельствуют данные об электронной регистрации народных избранников, опубликованные на официальном портале Верховной Рады.

Судя по этим данным, в период с 29 августа по 25 октября текущего года лидер политической партии “Голос” посетил всего 17 заседаний из 27. 

Данные из портала ВР
Данные из портала ВР
Скриншот

Читай также: Разумков хочет лишать мандата депутатов-прогульщиков

К слову, Вакарчук ранее был народным депутатом Верховной Рады 6 созыва. Тогда он прогулял, согласно данным об электронной регистрации депутатов, 78% заседаний.  Он пропустил 56 из 71 заседания Рады.

Напомним, Рада ввела наказание для нардепов-прогульщиков. Известно, что теперь за прогулы нардепы будут платить своей зарплатой. Народные избранники будут лишены зарплаты, если они прогуляют треть заседаний.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Вакарчук, прогулы, заседания, ВР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь