ЧП в Харькове: один из стрелков взорвал гранату и погиб при задержании

Появились новые детали стрельбы в Харькове.

Полицейские нашли одного из стрелков, которые виновны в сегодняшней стрельбе в Харькове.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на собственные источники.

По информации полиции, злоумышленники скрылись на автомобиле Toyota RAV4. Однако копы нашли автомобиль неподалеку от места преступления. Его сожгли.

После этого патрульные натолкнулись на след одного из стрелков.

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Во время преследований, злоумышленник достал боевую гранату и взорвал ее. В результате взрыва он погиб. При мужчине было еще гранаты и пистолет.

Второго стрелка ищет полиция. В городе объявлен оперативный план “Сирена”.

Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка. В городе и области введен план "Сирена", разыскивают двух мужчин.

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