Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, трое раненых
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив трех военных. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Один военный ранен в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной врагом растяжке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов:
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- неподалеку Новомихайловки;
- возле Красногоровки;
- дважды вблизи Водяного;
- один раз в районе Авдеевки;
- возле Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил семь обстрелов:
- дважды вблизи Новозвановки;
- недалеко от Хутора Вольного;
- возле Луганского;
- недалеко от Золотого-4 (вне участка разведения);
- в районе Травневого.
С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - противник вел огонь из подствольных гранатометов возле Хутора Вольного и из СПГ - неподалеку Новолуганского.
Напомним, СБУ разоблачила присвоение миллионов бюджетных средств в районе ООС. Треть предусмотренных работ в семи больницах была выполнена только на "бумаге", а выделенные госсредства присвоены участниками сделки.
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