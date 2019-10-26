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Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, трое раненых

Комментариев: 3
Один военный ранен в результате обстрела, двое - во время подрыва на вражеской растяжке.
На Донбассе не утихают обстрелы
На Донбассе не утихают обстрелы
Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив трех военных. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Один военный ранен в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной врагом растяжке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов:

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  • неподалеку Новомихайловки; 
  • возле Красногоровки;
  • дважды вблизи Водяного;
  • один раз в районе Авдеевки;
  • возле Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил семь обстрелов:

  • дважды вблизи Новозвановки;
  • недалеко от Хутора Вольного;
  • возле Луганского;
  • недалеко от Золотого-4 (вне участка разведения);
  • в районе Травневого.

С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - противник вел огонь из подствольных гранатометов возле Хутора Вольного и из СПГ - неподалеку Новолуганского.

Напомним, СБУ разоблачила присвоение миллионов бюджетных средств в районе ООС. Треть предусмотренных работ в семи больницах была выполнена только на "бумаге", а выделенные госсредства присвоены участниками сделки.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, Операция объединенных сил
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Комментариев (3)
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Boxerogos    26.10.2019, 09:36
Оценка:  -2
Boxerogos
Да какие там обстрелы и растяжки!Как и всегда,трое"героев"сели бухать в блиндаже,празднуя очередную"пэрэмогу".А когда"дошли до кондиции",как истинные европейцы"ранили"друг-д руга анально...
WTF2wtf    26.10.2019, 10:26
Оценка:  -1
WTF2wtf
Конченая шавка оккупантов из раши гадит ...
Boxerogos    26.10.2019, 10:34
Оценка:  0
Boxerogos
Полоумно-многостаночное,ты уже этим хвасталось и не раз.Но ты так ни разу и не написало зачем ты гадишь из раши.)))))))))))))
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