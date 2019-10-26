Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, трое раненых

Один военный ранен в результате обстрела, двое - во время подрыва на вражеской растяжке.

На Донбассе не утихают обстрелы Минобороны Украины

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив трех военных. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Один военный ранен в результате обстрела, двое - во время подрыва на установленной врагом растяжке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник осуществил шесть обстрелов:

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неподалеку Новомихайловки;

возле Красногоровки;

дважды вблизи Водяного;

один раз в районе Авдеевки;

возле Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил семь обстрелов:

дважды вблизи Новозвановки;

недалеко от Хутора Вольного;

возле Луганского;

недалеко от Золотого-4 (вне участка разведения);

в районе Травневого.

С начала текущих суток сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - противник вел огонь из подствольных гранатометов возле Хутора Вольного и из СПГ - неподалеку Новолуганского.

Напомним, СБУ разоблачила присвоение миллионов бюджетных средств в районе ООС. Треть предусмотренных работ в семи больницах была выполнена только на "бумаге", а выделенные госсредства присвоены участниками сделки.

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