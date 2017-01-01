“Меня угрожают убить”: “Слуга народа” сделал заявление и ушел из эфира

Андрей Герус рассказал об угрозах.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус в прямом эфире программы “Свобода слова” заявил, что боится за свою жизнь и пропал из эфира.

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Нардеп Герус сначала начал рассказать о "чудесах" на украинском энергетическом рынке, после того, как он просунул правку, которая разрешает покупать энергию в РФ.

После этого Герус заявил, что его действия не оценили монополисты. Они противятся этому и даже решились на угрозы народному депутату. Герус заявил, что по этому поводу получал угрозы убийством.

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После этого заявления Герус скоропостижно покинул студию программы, отметив, что должен срочно уйти.

Напомним, “Слуга народа” собралась выгнать двух депутатов. В понедельник, 28 октября, “Слуга народа” собирается на заседание, на котором собираются выгнать двух мажоритарщиков.

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