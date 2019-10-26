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Зеленский приехал в Золотое для “серьезного разговора” с добровольцами

Комментариев: 2
Президент приехал на фронт.
Зеленский поехал в Золотое
Зеленский поехал в Золотое
ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 октября, приехал с рабочим визитом на фронт для общения с добровольцами. Об этом сообщает Telegram-канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

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Сообщается, что президент приехал в Золотое, где планируется разведение сил, согласно “формуле Штайнмайера”, принятой в Минске.

Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт, - сообщает источник.

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Однако, Офис президента пока не комментирует визит Зеленского в Золотое.

Также опубликовано видео Зеленского за общением с добровольцами.

Напомним, Зеленский лично следит за новостями в СМИ и соцсетях. В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что у них есть собственная методика коммуницирования с обществом посредством социальных сетей вместо традиционных средств массовой информации.

 

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Теги: Зеленский, фронт, Золотое, добровольцы
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Комментариев (2)
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Da-Gabon    26.10.2019, 12:53
Оценка:  -2
Da-Gabon
Вот это маразм!
VSHIVANKA    26.10.2019, 12:42
Оценка:  -4
VSHIVANKA
СЕРЬЕЗНО РАЗГОВАРИВАТЬ С НАЦИСТАМИ МОЖНО БУДЕТ ЛИШЬ ПОСЛЕ ПРИКАЗА ВСУ НА ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КАРАТЕЛЬНЫХ БАТАЛЬОНОВ В СЛУЧАЕ ИХ НЕПОВИНОВЕНИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЯ....
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