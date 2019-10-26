Зеленский приехал в Золотое для “серьезного разговора” с добровольцами
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 октября, приехал с рабочим визитом на фронт для общения с добровольцами. Об этом сообщает Telegram-канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".
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Сообщается, что президент приехал в Золотое, где планируется разведение сил, согласно “формуле Штайнмайера”, принятой в Минске.
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе и фронт, - сообщает источник.
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Однако, Офис президента пока не комментирует визит Зеленского в Золотое.
Также опубликовано видео Зеленского за общением с добровольцами.
Напомним, Зеленский лично следит за новостями в СМИ и соцсетях. В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что у них есть собственная методика коммуницирования с обществом посредством социальных сетей вместо традиционных средств массовой информации.
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