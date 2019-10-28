В Украину вернулся экс-нардеп, который предлагал продать Крым РФ

Артеменко оказывался в центре нескольких скандалов.

В Украину вернулся скандальный бывший депутат от “Радикальной партии” Андрей Артеменко. Об этом сообщил экс-нардеп Василий Горбаль на своей странице в Facebook.

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Ранее Артеменко оказался в центре скандала, публично предложив продать полуостров Крым Российской Федерации.

Известно, что Артеменко лишили украинского гражданства. Судя по фотографии, Артеменко с Горбалем посетили Киево-Печерскую лавру.

Встретил молитвенника нашего вашингтонского, - подписал фотографию Горбаль.

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Напомним, ТОП-политик времен Януковича вернулся в Украину и посетил Зеленского. В Украину вернулся Валерий Хорошковский, который был главой Службы безопасности при президентстве беглого Януковича, а также министром финансов и вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

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