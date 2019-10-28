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В Украину вернулся экс-нардеп, который предлагал продать Крым РФ

Комментариев: 0
Артеменко оказывался в центре нескольких скандалов.
Артеменко вернулся в Украину
Артеменко вернулся в Украину
facebook.com/vasyl.gorbal

В Украину вернулся скандальный бывший депутат от “Радикальной партии” Андрей Артеменко. Об этом сообщил экс-нардеп Василий Горбаль на своей странице в Facebook.

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Ранее Артеменко оказался в центре скандала, публично предложив продать полуостров Крым Российской Федерации.

Известно, что Артеменко лишили украинского гражданства. Судя по фотографии, Артеменко с Горбалем посетили Киево-Печерскую лавру.

Встретил молитвенника нашего вашингтонского, - подписал фотографию Горбаль.

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Напомним, ТОП-политик времен Януковича вернулся в Украину и посетил Зеленского. В Украину вернулся Валерий Хорошковский, который был главой Службы безопасности при президентстве беглого Януковича, а также министром финансов и вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

 

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Теги: Артеменко, экс-нардеп, Горбаль, возвращение
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Комментариев (1)
hcr    28.10.2019, 10:06
Оценка:  0
hcr
Так его и продали. Просто если предположить, что его отдали бесплатно, то это ещё большее преступление.
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