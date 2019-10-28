Экс-главе НАПК Наталье Корчак сообщили о подозрении

Ей вменяют недостоверное декларирование: она "забыла" упомянуть в декларации автомобиль, стоимостью полмиллиона гривен.

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В понедельник, 28 октября, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему должностному лицу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-служба САП.

Данное лицо подозревается в декларировании недостоверной информации, а именно — невнесении в декларацию за 2016 год сведений об автомобиле стоимостью 544 тыс. грн., который находился в постоянном пользовании чиновника. Действия бывшего должностного лица НАПК квалифицируются по ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины.

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Хотя в сообщении пресс-службы САП не указываются ни имя и фамилия, ни должность бывшего чиновника, в СМИ распространилась информация, что речь идет о бывшей главе НАПК Наталье Корчак. В частности об этом пишут РБК-Украина и “Украинская правда“ со ссылкой на собственные источники.

Напомним, в начале сентября генеральному прокурору Руслану Рябошапке направили проект подозрения Наталье Корчак. Уже тогда стало известно, что ее подозревают в недостоверном декларировании.

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