Из Луцкого зоопарка украли двух птиц

О преступлении руководство зоопарка сообщило полицейским. Ведется расследование.

Сегодня, 29 октября, из Луцкого зоопарка неизвестные похитили двух птиц – зеленокрылых ара. О пропаже руководству сообщил охранник в 6:40, который во время обхода обнаружил поврежденный вольер.

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“В 07.00 руководитель уже была на месте, а вместе с ней - и правоохранители. Сейчас продолжаются следственные действия, пересматриваются записи камер наблюдения“ – говорится в сообщении.

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“Вместе с тем обращаемся ко всем неравнодушным помочь нам в поисках пернатых. Они имеют особые приметы. И может случиться так, что именно кто-то из вас увидит желающих продать ар или тех, кто их приобрел. Итак, у попугая-самочки отсутствует оперение. Это - следствие стресса, который она пережила из-за смерти партнера. А у самца нет хвоста. Птица еще очень молодая, поэтому оперение там пока не выросло“ – продолжили в пресс-службе.

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