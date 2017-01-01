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Мог сбежать в Киевскую области: из колонии в Бердичеве сбежал зек

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Полиция ищет опасного преступника.
Сбежавший зек
Сбежавший зек
facebook.com/kievcmru

Из исправительной колонии № 108 в Бердичеве Житомирской области сбежал заключенный.

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Об этом информирует Центральное региональное управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Сообщается, что из колонии сбежал Сергей Солоха 1980 года рождения. Преступник - уроженец Киева.

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Также в ведомстве сообщили, что рост беглеца 165 см, волосы темные с залысинами на висках и макушке, глаза серые. На момент побега он был одет в черную болоневую куртку, синие джинсы и имел при себе рюкзак черного цвета.

Возможное местонахождение село Пятигоры Тетиевского района Киевской области, - добавили в ведомстве.

Между тем, преступление, за которое отбывал наказание Солоха, не назвали.

Напомним, конвоиры устраивали заключенным развлечения в подвале суда. В застолье, в котором участвовали и сами полицейские, присутствовали пять "гостей" и пять заключенных.

 

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Теги: зек, заключенный, Бердичев, колония, побег
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