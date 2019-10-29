Переоценил свои возможности: Названа причина гибели Кутового

В Нацбюро по расследованию авиапроисшествий сообщили, что у экс-министра был слишком маленький опыт управления вертолетом, а погода была очень сложной.

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко назвал две причины, по которым разбился экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, сообщает во вторник, 29 октября, УНИАН.

Читай также: В Киеве прощаются с погибшим экс-министром Кутовым Так, по словам Бабенко, причинами авиакатастрофы могли быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

“Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном“, - заявил Бабенко.

Читай также: МВД подтвердило гибель экс-министра Тараса Кутового

Он отметил, что пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю. Также, по информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

“Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности“, - сказал Бабенко.

Читай также: ВР отправила в отставку главу Минагрополитики

Напомним, 21 октября в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. По факту падения вертолета полиция открыла производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил (ст. 291) УКУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram