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Разведение войск в Золотом началось - штаб ООС

Комментариев: 13
Разведение стартовало сегодня в 12:00.
Разведение стартовало сегодня в 12:00
Разведение стартовало сегодня в 12:00
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Сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально). Речь идет об отводе военных на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Об этом сообщает штаб ООС.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств - отметили в штабе

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“Украинской стороной будут приняты все необходимые меры. Отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений. Власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих“ – отметили в штабе.

Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств – продолжили в штабе

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил об разведении войск в Золотом

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Теги: разведение войск, Золотое, штаб ООС
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Комментариев (14)
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Krotol2    29.10.2019, 14:27
Оценка:  -1
Krotol2
Какая замечательная новость.Наконец то пойдет развал как по маслу.
Яроcлав    29.10.2019, 14:36
Оценка:  +1
Яроcлав
я говорю о катастрофе не потому что она произойдёт, а для того чтобы не произошла. А вот то что РФ развалиться быстрее чем Украина - это факт!!!! И это - спасёт Украину!
Krotol2    29.10.2019, 14:26
Оценка:  -2
Krotol2
Какая замечательная новость.Наконец то пойдет развал страны как по маслу.
Яроcлав    29.10.2019, 14:20
Оценка:  -3
Яроcлав
Ничему история Украинцев не учит.
Ну был же уже президент - ЗЕК.Так нет, не научила даже смерть 14 000 патриотов. И они себе еще и клоуна выбрали. Ну и падилом вам!!!!!!
Яроcлав    29.10.2019, 14:18
Оценка:  -2
Яроcлав
Клована конечно же таки отправят на Ростов, вместе со всем кварталом. А может он и не успеет сдрыснуть...
Вот только перед этим Клован успеет сдать еще 1/3 Украинской земли Путлеру. Потом выберут нового президента - таксиста. Он сдаст еще 1/3, и так далее, пока всё не просрут.
Яроcлав    29.10.2019, 14:13
Оценка:  -3
Яроcлав
Капитуляция началась. Шут гороховый знает дело Путлера, и старательно его делает.
Люблю_Украину    29.10.2019, 14:12
Оценка:  -1
Люблю_Украину
как ты их отличаешь? я вот смотрю, что русские. что лохлы, что белорусы, все одинаковые рабы, просто разные хозяева и мозги по разному промыты)
Люблю_Украину    29.10.2019, 14:12
Оценка:  -2
Люблю_Украину
то Пейот 14:06
Peyot    29.10.2019, 14:05
Оценка:  -4
Peyot
и похеру что руские терористы продолжают каждый день обстреливать... НеЛоху шеф из кремля приказал разводить!!!
Krotol2    29.10.2019, 14:04
Оценка:  0
Krotol2
Брехня
Пaночка    29.10.2019, 14:04
Оценка:  +5
Пaночка
Зе,якщо буде мир на Донбасі,ми тобі пробачимо навіть те що ти слабкий блазень.А порохоботів давити треба.Бо вони-найстрашнійші вороги України.Хак!Тфу!
Peyot    29.10.2019, 14:06
Оценка:  -7
Peyot
Да не будет там мира пока там руские - это не возможно! А то что клоуны приведут войну на всю остальную Украину - это уже практичеси свершившийся факт!
asfd0    29.10.2019, 14:16
Оценка:  +3
asfd0
Как раз наоборот, пока в Украине галицаи мира не будет.
Vasya_iz_Ivanovo    29.10.2019, 14:02
Оценка:  +5
Vasya_iz_Ivanovo
8 процентовые в ...опе?
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