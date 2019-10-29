Разведение войск в Золотом началось - штаб ООС

Разведение стартовало сегодня в 12:00.

Сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск с обеих сторон (зеркально). Речь идет об отводе военных на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Об этом сообщает штаб ООС.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств - отметили в штабе

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“Украинской стороной будут приняты все необходимые меры. Отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений. Власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью - безопасность, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих“ – отметили в штабе.

Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств – продолжили в штабе

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил об разведении войск в Золотом.

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