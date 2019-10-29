На самом высоком уровне коррупции уже нет – премьер Гончарук

В случае выявления коррупции в высших эшелонах власти премьер пообещал выжигать ее напалмом.

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Действующая украинская власть решительно настроена на борьбу с коррупцией. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил во время выступления на первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

Сегодня на самом высоком уровне коррупция уже отсутствует. Мы не сталкиваемся со случаями, когда кто-то от кого-то, с больших или меньших компаний на самом высоком уровне требует взятки. Если вам известны такие факты, пожалуйста, сообщайте нам и будем выжигать эти вещи напалмом, - сказал Гончарук.

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Глава правительства также призвал инвесторов не бояться вкладывать деньги в Украину, поскольку облегчение условий ведения бизнеса в Украине является приоритетом для власти.

Мы понимаем, что на определенном этапе, пока система меняется, мы обязаны каждому крупному инвестору предоставить индивидуальную поддержку и сопровождение, и мы готовы это сделать. У нас в правительстве уже создан специальный офис, который будет заниматься вашими проблемами. Бизнес в Украине должен тратить свою энергию и свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не на то, чтобы получать государственные бумажки. Это точно то, что мы можем сделать в ближайшее время и мы это сделаем, - заверил премьер.

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Также Гончарук сообщил, что в рамках сегодняшнего инвестиционного форума, проходящего в Мариуполе, запланировано подписание более 10 меморандумов, по которым ожидается более 10 млрд долларов инвестиций.

Напомним, премьер Гончарук заявил, что возможная реприватизация отдельных компаний может отпугнуть инвесторов. Поэтому к данной теме нужно относиться крайне осторожно.

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