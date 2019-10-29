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Международные военные учения "Кленовая Арка - 2019" стартовали в Житомире

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В целом в учениях задействованы партнеры из девяти стран.
Международные военные учения "Кленовая Арка - 2019" стартовали в Житомире
© mil.gov.ua
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  • Открытие учений прошло на базе 199-го Учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ
  • Открытие учений прошло на базе 199-го Учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ
  • Открытие учений прошло на базе 199-го Учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ
  • Открытие учений прошло на базе 199-го Учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ
Международные военные учения "Кленовая Арка - 2019" стартовали в Житомире
Открытие учений прошло на базе 199-го Учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ
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В Житомире на базе 199-го Учебного центра десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины состоялось торжественное открытие многонационального командно-штабного учения "Кленовая Арка - 2019".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения проходят при поддержке Вооруженных Сил Канады совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Литвы, Польши и Украины, в целом с участием международных партнеров из девяти стран: Грузии, Болгарии, Канады, Литовской Республики, Республики Польша, Республики Северная Македония, Румынии, Черногории и Украины.

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От Украины к учениям привлекаются военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и офицеры десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в составе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Отмечается, что структура учений сосредоточена на планировании офицерами штаба операций по поддержанию мира.

Как сообщалось, 31 октября под Херсоном стартуют учения ВСУ. Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов проведут на полигоне "Ягорлык".

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