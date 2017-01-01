НАБУ подозревает главу Черновицкого облсовета в коррупции

За 180 тыс. дол. чиновник обещал передать частному предпринимателю коммунальный санаторий.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело в отношении главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна по подозрению в получении им взятки в размере 180 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.

Так, досудебным расследованием установлено, что Мунтян, занимая должность главы Черновицкого областного совета, в период до 23 июля требовал от жителя Черновцов взятку в размере 200 тысяч долларов. За это неправомерное вознаграждение он обещал передать указанному гражданину в долгосрочную аренду коммунальное предприятие “Бальнеологический санаторий “Брусныця“. В период с 23 июля по 15 октября этого года Мунтян получил 180 тысяч долларов неправомерной выгоды за совершение указанных действий.

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16 октября 2019 года по месту фактического проживания Мунтяна Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски.

Напомним, в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича начались обыски. По какому делу проводятся обыски - неизвестно.

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