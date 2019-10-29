Митингующие предупреждают власть об ответственности за сдачу украинских территорий.

"Ни шагу назад": Под офисом президента протестуют против отвода войск

"Ни шагу назад": Под офисом президента протестуют против отвода войск

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Под офисом президента началась акция “Ни шагу назад“, участники которой требуют прекратить разведение сил в Золотом на Донбассе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы акции отмечают, что начавшемуся сегодня разведению войск в Золотом предшествовало “пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил Президент Украины“, и массированная информационная кампания в СМИ.

В украинское медиа-пространство усилиями нашей власти внесено заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях, - говорится в сообщении.

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Организаторы акции считают, что властей подают разведение войск как вынужденную реакцию на “просьбы народа“. Публично высказываясь против капитуляции и сдачи украинских территорий, руководители страны “вынуждены“ идти на уступки агрессору, поскольку так “хочет народ Украины“.

При этом власть сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, который говорит свое “Нет капитуляции“, выходя на ​​площади украинских городов. Власть игнорирует жертвенный чин украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и которых менее суток назад обстреливал враг, - отмечают организаторы.

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Участники акции предупреждают власть о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан.

Мы предостерегаем от нарушения Конституции Украины. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял, - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск в Золотом. При этом добровольцы заявили о своих намерениях остаться в зоне разведения и защищать город в случае необходимости.

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