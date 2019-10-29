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"Ни шагу назад": Под офисом президента протестуют против отвода войск

Комментариев: 22
Митингующие предупреждают власть об ответственности за сдачу украинских территорий.
"Ни шагу назад": Под офисом президента протестуют против отвода войск
© censor.net.ua
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"Ни шагу назад": Под офисом президента протестуют против отвода войск
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Под офисом президента началась акция “Ни шагу назад“, участники которой требуют прекратить разведение сил в Золотом на Донбассе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы акции отмечают, что начавшемуся сегодня разведению войск в Золотом предшествовало “пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил Президент Украины“, и массированная информационная кампания в СМИ.

В украинское медиа-пространство усилиями нашей власти внесено заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях, - говорится в сообщении.

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Организаторы акции считают, что властей подают разведение войск как вынужденную реакцию на “просьбы народа“. Публично высказываясь против капитуляции и сдачи украинских территорий, руководители страны “вынуждены“ идти на уступки агрессору, поскольку так “хочет народ Украины“.

При этом власть сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, который говорит свое “Нет капитуляции“, выходя на ​​площади украинских городов. Власть игнорирует жертвенный чин украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и которых менее суток назад обстреливал враг, - отмечают организаторы.

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Участники акции предупреждают власть о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан.

Мы предостерегаем от нарушения Конституции Украины. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял, - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 29 октября, в 12.00 начался процесс разведения войск в Золотом. При этом добровольцы заявили о своих намерениях остаться в зоне разведения и защищать город в случае необходимости.

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Теги: Офис президента, разведение сил на Донбассе, Золотое, акция протеста
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Статьи по теме

Комментариев (22)
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ИИИИИИИИИИ    29.10.2019, 21:07
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Добро пожаловать на передовую. Там хорошо - грязь, вши, обстрелы, голодуха, холодрыга. Давайте всех с митинга перевезём туда. Это не по проплаченным акциям на майдане прыгать. Хватит гробить украинцев и зарабатывать на этом миллиарды. 5 лет никому не нужная война.
Georg55    29.10.2019, 21:06
Оценка:  0
Georg55
В Киеве сегодня дождь!!! В ответ на коменты ЗЕ добровольцам....
Антибес    29.10.2019, 21:04
Оценка:  -2
Антибес
На правах антитроллинга:ники Boxerogos- и SINOBI-LIFE-ники одного и того же тупого потрохососа.Основной его ник wtf2wtf.Этот бот очень тупой,чем и знаменит.)))))
Boxerogos-    29.10.2019, 21:05
Оценка:  -2
Boxerogos-
Антибес ты же пядрило
Родом с Нижнего Тагила
Тебя гей родил по пьяни
Через жoпy на диване!)))
Georg55    29.10.2019, 21:08
Оценка:  0
Georg55
Ты уже перекрасился Ты же против Пороха был!!
Boxerogos-    29.10.2019, 20:57
Оценка:  -4
Boxerogos-
Это хорошо! Зелёный просто должен всегда помнить , что он не царь!! И как выбрали, так могут и снять !!!
adios    29.10.2019, 20:56
Оценка:  +2
adios
"Ни шагу назад"

Нужно на передовой кричать, тогда лишних вопросов не будет
ПротивЛжи    29.10.2019, 20:49
Оценка:  +4
ПротивЛжи
Конечно это манипуляция словами -" капитуляция", "про сдачу украинских территорий". Так если рассуждать то повстанцы также капитулировали и сдали свои завоевания. На самом деле, ОБЕ стороны отошли от своих позиций на 1км, и это хорошо - не будут гибнуть люди по обе стороны фронта.
SINOBI-LIFE    29.10.2019, 20:51
Оценка:  -5
SINOBI-LIFE
Ты идиот!!!
ПротивЛжи    29.10.2019, 20:55
Оценка:  +3
ПротивЛжи
Псевдопатриоты врут про МИЛЛИОНЫ украинцев вышедших на площади в поддержку их акций, ну было тысяч пятьдесят - и все! Как врали националисты, что в Золотое приехали по просьбе местных жителей. Местные жители Золотого, как и большинство граждан Украины действительно хотят мира.
ПротивЛжи    29.10.2019, 21:02
Оценка:  +3
ПротивЛжи
И конечно большинство украинцев хотят мира - не на любых условиях. Но отвод войск ОБЕМИ сторонами это не капитуляция, а компромисс. Отвели войска, нет потерь с обеих сторон, можно успокоиться и подумать , что делать дальше с ЛДНР. В Станице Луганское уже было отведение - и все хорошо, нет потерь.
VVTF2wtf_uebok    29.10.2019, 20:38
Оценка:  +5
VVTF2wtf_uebok
Галицайские к у е с о с ы
SINOBI-LIFE    29.10.2019, 20:52
Оценка:  -5
SINOBI-LIFE
ПНХ ДЛБ!!!
VVTF2wtf_uebok    29.10.2019, 21:05
Оценка:  +1
VVTF2wtf_uebok
Куесос галицайский, уебал туалеты польские мыть ничтожество)))
Антибес    29.10.2019, 20:37
Оценка:  +5
Антибес
Сейчас эти"патриоты"верещат:&q uot;Ни шагу назад".А если им доплатить ещё по 500 гривен и выдать по паре банок Revo на рыло,они начнут кукарекать:"Путин,выeби нас в зад"!
VVTF2wtf_uebok    29.10.2019, 20:39
Оценка:  +5
VVTF2wtf_uebok
Стадо 500-гривневых п и д о р а с о в, ни больше ни меньше
Alexsy    29.10.2019, 20:33
Оценка:  +5
Alexsy
Этих сепаров постарше в сизо, а по младше к мамкам и под кровать!
Alexsy    29.10.2019, 20:34
Оценка:  +2
Alexsy
Да и отследить где им бабки выдают!
Carelessangel    29.10.2019, 20:22
Оценка:  +6
Carelessangel
ДОЛБОЕБЫ идите домой ВОДКИ нету
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