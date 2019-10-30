Разведение сил: Золотое-4 обстреляли
В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 участники незаконных вооруженных формирований осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
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Отмечается, что сепаратисты обстреляли жилые дома. Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена фиксация обстрелов. Пострадавших нет.
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В частности, частный дом по улице Ореховой 25 получил повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.
А также частный дом по улице Довженко 28 потерпел повреждений от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено три отверстия в кровле дома.
Напомним, Билецкий рассказал о ситуации в Золотом. Билецкий записал видеообращение.
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