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Разведение сил: Золотое-4 обстреляли

Комментариев: 2
В Штабе ООС сообщили детали обстрела в Золотом-4, где накануне началось разведение сил и средств.
Штаб ООС обнародовал фото с места обстрела
Штаб ООС обнародовал фото с места обстрела
facebook.com/pressjfo.news

В понедельник, 28 октября, в направлении населенного пункта Золоте-4 участники незаконных вооруженных формирований осуществили обстрелы с применением стрелкового оружия. Об этом в среду, 30 октября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Отмечается, что сепаратисты обстреляли жилые дома. Мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была проведена фиксация обстрелов. Пострадавших нет.

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В частности, частный дом по улице Ореховой 25 получил повреждения от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

А также частный дом по улице Довженко 28 потерпел повреждений от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно был проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлено три отверстия в кровле дома.

Напомним, Билецкий рассказал о ситуации в Золотом. Билецкий записал видеообращение.

 

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Теги: донбасс, обстрел, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (2)
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KIBARG    30.10.2019, 10:15
Оценка:  +2
KIBARG
Ау, вата! Почему никто не травит байки про карателей из ВСУ, терроризирующие мирное население?
нескорений    30.10.2019, 10:42
Оценка:  -2
нескорений
хай бандерлога, а где травка на то что после обстрела нашли визитки силовиков РФ?
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