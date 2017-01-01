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Под Днепром мужчина с ножом пытался похитить ребенка у экс-жены

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Мужчина также угрожал взорвать гранату.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Кривом Роге мужчина, чтоб спасти семейные отношения, пытался похитить у экс-супруги маленькую дочь и угрожал взорвать квартиру гранатой, чтоб умереть с семьей в один день.

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Об этом сообщают Надзвичайні новини.

Сообщается, что мужчина 1980-го года рождения замуровал двери в жилище своей возлюбленной, чтоб она вернулась домой к нему, а не в собственную квартиру. После работы женщина вернулась домой, но в жилище не смогла попасть. Она обнаружила, что замки залеплены монтажной пеной. Двери в доме ее родителей также оказались заблокированы. И это уже второй раз за неделю. 

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Кроме того, мужчина, угрожая ножом, пытался украсть маленькую дочь, но ее удалось спасти с помощью неравнодушных прохожих.

Семья обратилась в полицию.

Данный факт зарегистрирован правоохранительными органами, и полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение об избрании меры пресечения горе-отцу.

Напомним, в Киево-Святошинском районе двое мужчин похитили и избили человека. Преступники пытались вымогать чужое имущество.

 

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Теги: похищение, ребенок, экс-супруги, полиция
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